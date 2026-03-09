Волки кусались, но проиграли с разгромом. ЛНЗ обыграл Верес в Ровно
Команда Виталия Пономарева взяла уверенный реванш у ровенчан за поражение в первом круге
В заключительном поединке 19 тура Украинской Премьер-лиги встретились «Верес» и ЛНЗ.
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 19-й тур.
«Верес» – ЛНЗ - 0:3
Голы: Дидык (33), Авуду (78), Горин (92)
Предупреждения: Стамулис (81) – Пастух (36), Горин (62), Ноникашвили (81)
«Верес»: Кожухарь – Корнийчук, Гончаренко, Ципот, Стамулис – Фабрисио (Клец, 65), Харатин, Бойко – Уэсли (Гонсалвеш, 73), Ндукве (Вовченко, 73), Шарай (Байя, 65).
ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Муравский, Горин, Г. Пасич – Пастух (Ноникашвили, 76), Дидык, Рябов – Кузык, Ассинор (Якубу, 85), Микитишин (Авуду, 64).
Арбитр: Алексей Деревинский (Киев, Украина).
Стадион: «Авангард» (Ровно).
