  Волки кусались, но проиграли с разгромом. ЛНЗ обыграл Верес в Ровно
Премьер-лига
Верес
09.03.2026 18:00 – FT 0 : 3
ЛНЗ
Украина. Премьер лига
Волки кусались, но проиграли с разгромом. ЛНЗ обыграл Верес в Ровно

Команда Виталия Пономарева взяла уверенный реванш у ровенчан за поражение в первом круге

Волки кусались, но проиграли с разгромом. ЛНЗ обыграл Верес в Ровно
ФК ЛНЗ

В заключительном поединке 19 тура Украинской Премьер-лиги встретились «Верес» и ЛНЗ.

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Верес» – ЛНЗ - 0:3

Голы: Дидык (33), Авуду (78), Горин (92)

Предупреждения: Стамулис (81) – Пастух (36), Горин (62), Ноникашвили (81)

«Верес»: Кожухарь – Корнийчук, Гончаренко, Ципот, Стамулис – Фабрисио (Клец, 65), Харатин, Бойко – Уэсли (Гонсалвеш, 73), Ндукве (Вовченко, 73), Шарай (Байя, 65).

ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Муравский, Горин, Г. Пасич – Пастух (Ноникашвили, 76), Дидык, Рябов – Кузык, Ассинор (Якубу, 85), Микитишин (Авуду, 64).

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев, Украина).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

ВЕРЕС – ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Перший Серед Рівних в бані
Просто так не отпустят Шахтер
New Zelander
Підманули, підвели... 
Людмила Павловська
ЛНЗ молодець, виглядав потужно.
Рахмиль Балалайкин
Нет шуб и игра без драки и скандала...
❤️🍓
Продолжают черкащане чемпионскую гонку.
В принципе, это и хорошо в плане интриги. Шахтер должен в лобовой встрече с конкурентом показать, чего он достоин.
KvlaD
Если Авуду продолжит в том же духе, то не исключено, что в Шахтер за несколько млн перейдет.
AN448
Не вышло у Полесья и Вереса, но Галатасарай точно сделает ливерку и огорчит водителя болта👏👏
Airwolf77
Где-то расстроился один вахтер Иванов (Singularis), который надеялся, что ЛНЗ не смогут догнать Шлактер. 
vasilichn
Убедительная победа, мои поздравления.
Умник
Ау які Вовки, ви ще не можете відійти від вчора .
Перший Серед Рівних в бані
Вот как надо лидеру побеждать такие команды. А Шахтер один тур назад мучался с ними весь матч и и забили дурачка под конец матча. Случайный гол, случайная победа. 
AK.228
Не вышло у Полесья и Вереса, но Галатасарай точно сделает ливерку и огорчит водителя болта👏👏
Євгеній Січкаренко
Друге місце знову віддаляється від динамо. Але і про третє мріяти києвським не варто. Максимум п'яте-шосте місце за підсумками сезону. Та й ті лише з допомогою шубних суддів. За своїм аматорським рівнем гри динамо заслуговує грати у Другій лізі
Enthiran
Суркис опять  в печали.
