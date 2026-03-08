В понедельник, 9 марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и ЛНЗ. Матч пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», игра начнется в 18:00.

Ровенчане в прошлом туре оказали достойное сопротивление «Шахтеру», но потерпели поражение со счетом 0:1. Команда Олега Шандрука находится в нижней части турнирной таблицы и пытается отдалиться от опасной зоны. ЛНЗ неделю назад проиграл «Полесью», в результате чего прервалась шестиматчевая победная серия «фиолетовых». После этого команда Виталия Пономарева вылетела из Кубка Украины, в серии пенальти уступив «Буковине». В первом круге «Верес» обыграл ЛНЗ со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.

