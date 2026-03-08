В понедельник, 9 марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и ЛНЗ. Матч пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», игра начнется в 18:00.

Верес

Ровенская команда находится на десятой позиции и старается обезопасить себя от борьбы за сохранение прописки в УПЛ. Сейчас «Верес» от зоны переходных матчей отделяют всего два очка. В первой игре после зимней паузы «волки» встречались с аутсайдером чемпионата «Полтавой» и с большими трудностями сумели набрать три очка. Полтавчане по ходу поединка вели со счетом 2:0, но подопечные Олега Шандрука совершили камбэк, одержав победу. В прошлом туре ровенчане встречались с донецким «Шахтером» и оказали достойное сопротивление лидеру чемпионата. Судьбу поединка решил единственный гол, который принес победу «горнякам».

После матча во Львове Шандрук посетовал на отсутствие концентрации в решающие моменты игры. «Думаю, что нам не хватило концентрации как раз на заключительных минутах матча, когда появилась усталость. Конечно, над этим следует также работать в тренировочном процессе. Мы очень много мячей как раз пропускаем на фоне потери концентрации в решающий момент», - отметил наставник «Вереса».

У тренерского штаба ровенчан в наличии имеется довольно качественный подбор исполнителей. В предыдущих двух матчах «красно-черных» разное игровое время получили зимние новички команды: Фабрисио, Гонсалвеш и Гильерме. К очередному противостоянию в УПЛ «волки» подошли с пятиматчевой беспроигрышной домашней серией в активе (2 победы и 3 ничьи).

ЛНЗ

Черкасская команда стала открытием первой части чемпионата, ведь она ушла на зимний перерыв лидером турнирной таблицы. Но первые матчи в новом году стали разочарованием для поклонников «фиолетовых». Поначалу ничто не предвещало беды: подопечные Виталия Пономарева уверенно справились с «Эпицентром». Но в следующем туре ЛНЗ встретился с «Полесьем», и житомиряне обыграли соперников. Этим поражением «фиолетовые» прервали свою шестиматчевую победную серию. Но на этом неприятности для черкасчан не закончились. ЛНЗ в 1/4 финала Кубка Украины не сумел пройти лидера Первой лиги «Буковину», покинув турнир. Судьбу той игры решила серия пенальти.

Конечно, сильно сказался на боеспособности ЛНЗ уход одного из лидеров Проспера Оба, с которым ассоциировалась атака «фиолетовых» в первой части сезона. Вполне возможно, теперь главным голеадором черкасчан станет Марк Ассинор. После зимнего перерыва ганец оформил дубль в ворота «Эпицентра» и забил гол «Полесью». На игру команды повлияла и травма Мухаррема Яшари, который до международной паузы точно не поможет ЛНЗ. Еще одним новичком «фиолетовых» стал полузащитник Касуму Джубрил Мореникеджи: 18-летний нигериец уже успел дебютировать за ЛНЗ U-19.

Несмотря на последние неудачи, черкасчане и дальше будут бороться за медали. На полях соперников ЛНЗ не проигрывал на протяжении предыдущих пяти выездных матчей. К тому же, черкасская команда по-прежнему имеет наименьшее количество пропущенных голов среди всех участников УПЛ. А голевая рекордная серия «фиолетовых» длится семь игр (12 мячей).

Статистика встреч

Ранее команды провели пять очных дуэлей на официальном уровне: 2 победы ровенчан, 1 виктория ЛНЗ и 2 ничьи. В первом круге «волки» обыграли в Черкассах хозяев поля со счетом 2:0 (голы забили Бойко и Ндукве). Предыдущая встреча соперников в Ровно состоялась в мае прошлого года и завершилась вничью со счетом 1:1.

Прогноз на противостояние

Ровенчане уверенно действуют в домашних поединках и постараются продлить эту серию. Но «фиолетовые», раздосадованные предыдущими неудачами, будут полны решимости увезти три очка из Ровно. Ожидаем боевую игру и считаем, что ЛНЗ сможет взять реванш за поражение в первом круге.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Горох, Стамулис, Ципот, Гончаренко, Корнийчук, Бойко, Харатин, Фабрисио, Уэсли, Ндукве, Гильерме.

ЛНЗ: Паламарчук, Кузык, Драмбаев, Горин, Муравский, Пасич, Рябов, Пастух, Ноникашвили, Твердохлеб, Ассинор.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.98 для «Вереса» и 1.82 для ЛНЗ.