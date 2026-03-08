Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Верес
09.03.2026 18:00 - : -
ЛНЗ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 23:35 |
85
0

Верес – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В Ровно состоится заключительный матч 19 тура УПЛ

08 марта 2026, 23:35 |
85
0
Верес – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Коллаж Sport.ua

В понедельник, 9 марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Верес» и ЛНЗ. Матч пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», игра начнется в 18:00.

Верес

Ровенская команда находится на десятой позиции и старается обезопасить себя от борьбы за сохранение прописки в УПЛ. Сейчас «Верес» от зоны переходных матчей отделяют всего два очка. В первой игре после зимней паузы «волки» встречались с аутсайдером чемпионата «Полтавой» и с большими трудностями сумели набрать три очка. Полтавчане по ходу поединка вели со счетом 2:0, но подопечные Олега Шандрука совершили камбэк, одержав победу. В прошлом туре ровенчане встречались с донецким «Шахтером» и оказали достойное сопротивление лидеру чемпионата. Судьбу поединка решил единственный гол, который принес победу «горнякам».

После матча во Львове Шандрук посетовал на отсутствие концентрации в решающие моменты игры. «Думаю, что нам не хватило концентрации как раз на заключительных минутах матча, когда появилась усталость. Конечно, над этим следует также работать в тренировочном процессе. Мы очень много мячей как раз пропускаем на фоне потери концентрации в решающий момент», - отметил наставник «Вереса».

У тренерского штаба ровенчан в наличии имеется довольно качественный подбор исполнителей. В предыдущих двух матчах «красно-черных» разное игровое время получили зимние новички команды: Фабрисио, Гонсалвеш и Гильерме. К очередному противостоянию в УПЛ «волки» подошли с пятиматчевой беспроигрышной домашней серией в активе (2 победы и 3 ничьи).

ЛНЗ

Черкасская команда стала открытием первой части чемпионата, ведь она ушла на зимний перерыв лидером турнирной таблицы. Но первые матчи в новом году стали разочарованием для поклонников «фиолетовых». Поначалу ничто не предвещало беды: подопечные Виталия Пономарева уверенно справились с «Эпицентром». Но в следующем туре ЛНЗ встретился с «Полесьем», и житомиряне обыграли соперников. Этим поражением «фиолетовые» прервали свою шестиматчевую победную серию. Но на этом неприятности для черкасчан не закончились. ЛНЗ в 1/4 финала Кубка Украины не сумел пройти лидера Первой лиги «Буковину», покинув турнир. Судьбу той игры решила серия пенальти.

Конечно, сильно сказался на боеспособности ЛНЗ уход одного из лидеров Проспера Оба, с которым ассоциировалась атака «фиолетовых» в первой части сезона. Вполне возможно, теперь главным голеадором черкасчан станет Марк Ассинор. После зимнего перерыва ганец оформил дубль в ворота «Эпицентра» и забил гол «Полесью». На игру команды повлияла и травма Мухаррема Яшари, который до международной паузы точно не поможет ЛНЗ. Еще одним новичком «фиолетовых» стал полузащитник Касуму Джубрил Мореникеджи: 18-летний нигериец уже успел дебютировать за ЛНЗ U-19.

Несмотря на последние неудачи, черкасчане и дальше будут бороться за медали. На полях соперников ЛНЗ не проигрывал на протяжении предыдущих пяти выездных матчей. К тому же, черкасская команда по-прежнему имеет наименьшее количество пропущенных голов среди всех участников УПЛ. А голевая рекордная серия «фиолетовых» длится семь игр (12 мячей).

Статистика встреч

Ранее команды провели пять очных дуэлей на официальном уровне: 2 победы ровенчан, 1 виктория ЛНЗ и 2 ничьи. В первом круге «волки» обыграли в Черкассах хозяев поля со счетом 2:0 (голы забили Бойко и Ндукве). Предыдущая встреча соперников в Ровно состоялась в мае прошлого года и завершилась вничью со счетом 1:1.

Прогноз на противостояние

Ровенчане уверенно действуют в домашних поединках и постараются продлить эту серию. Но «фиолетовые», раздосадованные предыдущими неудачами, будут полны решимости увезти три очка из Ровно. Ожидаем боевую игру и считаем, что ЛНЗ сможет взять реванш за поражение в первом круге.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Горох, Стамулис, Ципот, Гончаренко, Корнийчук, Бойко, Харатин, Фабрисио, Уэсли, Ндукве, Гильерме.

ЛНЗ: Паламарчук, Кузык, Драмбаев, Горин, Муравский, Пасич, Рябов, Пастух, Ноникашвили, Твердохлеб, Ассинор.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.98 для «Вереса» и 1.82 для ЛНЗ. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Верес
9 марта 2026 -
18:00
ЛНЗ
Победа ЛНЗ 1.82 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Верес – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
Экс-игрок сборной Украины: «Динамо возвращает интригу в борьбе за медали»
Украинская Премьер-лига Верес Ровно ЛНЗ Черкассы Верес - ЛНЗ прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
Футбол | 08 марта 2026, 07:00 0
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»

Жозе – о матче с «Порту»

РОТАНЬ: «Этот арбитр занимался в академии Динамо, кто его назначил?»
Футбол | 08 марта 2026, 21:45 30
РОТАНЬ: «Этот арбитр занимался в академии Динамо, кто его назначил?»
РОТАНЬ: «Этот арбитр занимался в академии Динамо, кто его назначил?»

Тренер «Полесья» не сдержал эмоций после матча с киевлянами

МАРКЕВИЧ: Это начало конца. В футболе ничего не понимаешь, что ты делаешь?
Футбол | 08.03.2026, 23:02
МАРКЕВИЧ: Это начало конца. В футболе ничего не понимаешь, что ты делаешь?
МАРКЕВИЧ: Это начало конца. В футболе ничего не понимаешь, что ты делаешь?
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Футбол | 08.03.2026, 09:16
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Мичел выступил с требованием к Ванату и Цыганкову после матча Жироны 
Футбол | 08.03.2026, 08:59
Мичел выступил с требованием к Ванату и Цыганкову после матча Жироны 
Мичел выступил с требованием к Ванату и Цыганкову после матча Жироны 
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
07.03.2026, 02:32 1
Бокс
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
07.03.2026, 09:55 13
Футбол
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
07.03.2026, 16:24
Биатлон
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
07.03.2026, 21:40 1
Бокс
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
08.03.2026, 14:29 14
Теннис
Источник: Костюк нарушил план Реброва в отношении футболиста сборной
Источник: Костюк нарушил план Реброва в отношении футболиста сборной
07.03.2026, 05:02 2
Футбол
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 12
Футбол
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
07.03.2026, 13:33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем