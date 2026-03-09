9 марта проходил матч 19-го тура УПЛ 2025/26 между командами Верес Ровно и ЛНЗ Черкассы.

Коллективы играли на стадионе Авангард в городе Ровно. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

Гости из Черкасс добыли победу со счетом 3:0.

«Верес» с 21 очком занимает девятое место, а ЛНЗ с 41 пунктом идет вторым.

УПЛ 2025/26. 19-й тур, 9 марта

Верес – ЛНЗ Черкассы – 0:3

Голы: Дидык, 33, Авуду, 78, Горин, 90+3

