Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Верес – ЛНЗ Черкассы – 0:3. Разгромная победа. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Верес
09.03.2026 18:00 – FT 0 : 3
ЛНЗ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 19:59 |
1463
0

Смотрите видеообзор матча 19-го тура УПЛ 2025/26

Верес – ЛНЗ Черкассы – 0:3. Разгромная победа. Видео голов и обзор матча
ЛНЗ Черкассы

9 марта проходил матч 19-го тура УПЛ 2025/26 между командами Верес Ровно и ЛНЗ Черкассы.

Коллективы играли на стадионе Авангард в городе Ровно. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости из Черкасс добыли победу со счетом 3:0.

«Верес» с 21 очком занимает девятое место, а ЛНЗ с 41 пунктом идет вторым.

УПЛ 2025/26. 19-й тур, 9 марта

Верес – ЛНЗ Черкассы – 0:3

Голы: Дидык, 33, Авуду, 78, Горин, 90+3

ГОЛ! Дидык, 33-я минута, 0:1

ГОЛ! Авуду, 78-я минута, 0:3

ГОЛ! Горин, 90+3-я минута, 0:3

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Олег Горин (ЛНЗ), асcист Шота Ноникашвили.
78’
ГОЛ ! Мяч забил Abdul Awudu (ЛНЗ), асcист Шота Ноникашвили.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Дидык (ЛНЗ), асcист Артур Рябов.
По теме:
Волки кусались, но проиграли с разгромом. ЛНЗ обыграл Верес в Ровно
ВИДЕО. Абдул Авуду удвоил преимущество ЛНЗ в игре с Вересом
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Мы очень довольны этим счетом»
Верес Ровно ЛНЗ Черкассы Верес - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Роман Дидык
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
