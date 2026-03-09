Хватило первого тайма. Металлист 1925 не ощутил сопротивление Руха

В середине солнечного понедельника во Львове снова играли в футбол. Девятнадцатый тур украинской Премьер-лиги также принес в этот город противостояние между местным «Рухом» и харьковским «Металлистом 1925», в котором каждая из команд преследовала свои мотивы. Хозяева поля, например, хотели избавиться от серии минимальных поражений после встреч с двумя киевскими коллективами, «Динамо» и «Оболонью», а вот гости, наоборот, хотели бы продолжить свой успешный зачин образца матчей против «Кривбасса» (0:0) и «Александрии» (1:0), который в середине прошлой недели еще и получил продолжение в кубковой игре против столичного «Локомотива» (3:0).

И даже с учетом того факта, что Младен Бартулович фактически отказался от серьезной ротации перед этим противостоянием, его команда все равно выглядела на голову свежее соперников. «Рух» проводил в защите большую часть первого тайма, но эта оборона никоим образом не была похожа на непреодолимую стену. Наоборот, уже первый серьезный удар от соперников ее полностью разрушил в середине первого тайма.

Тогда Киричок в полукруге перед собственными владениями совершил штрафной фол против Петера, после чего Павлюк ударил роскошным мощным ударом в правый верхний угол ворот, на который у Гереты почти не было шансов отреагировать. И сразу же после этого второй мяч оказался в сетке львовян, когда подача с левого фланга штрафной от Крупского на дальний завершилась ударом с груди от Забергджи.

Набрать должных оборотов в первом тайме этого поединка «желто-черные» так и не смогли, хотя соперники уже не так явно претендовали на увеличение счета до перерыва. Однако в ситуации, когда хозяева почти не атакуют, «Металлисту 1925» не составило труда провести свой очередной выпад на чужие владения, и с подачи штрафного с левого фланга на дальний оставил отскок мяча под удар Шабанову тот же Павлюк. Отыграть такое отставание для команды Федика во втором тайме было бы чистой фантастикой.

А поскольку УПЛ не сказочный, а вполне реалистичный чемпионат, то чуда не произошло. «Рух» так и не смог заиграть в футбол должным образом, поэтому главной интригой в матче оставалось то, сможет ли «Металлист 1925» устроить настоящую голевую феерию. По крайней мере, свой четвертый мяч в начале второй половины команда Бартуловича забивала с претензией именно на это, однако Петер в развитии атаки попал в офсайд, поэтому удар Чурка в левый угол из центра чужого владения не имел никакого смысла.

Смотреть за тем, как одна команда исправно при каждой возможности ловит другую на пробелах в защите быстрыми атаками, не было на самом деле никакого спортивного интереса. От львовян даже намеков на угрозу чужим воротам не поступало, если не брать во внимание подачу Романа с правого фланга, которая внезапно полетела в ближний угол где-то в конце игры, поэтому ее засчитали за удар мастера статистики, которым, очевидно, также стало жалко коллектив Ивана Федика, у которого снова не пошли дела должным образом. А соперники оказались не слишком охочими добивать этот «молодняк».

Следующий матч львовский «Рух» проведет в гостях у каменец-подольского «Эпицентра», а харьковский «Металлист 1925» снова же на Арене Львов будет играть против донецкого «Шахтера».

Наши оценки:

«Рух» (замены): Левицкий – 5,0, И. Денисов – 5,0, Клайвер – 5,0, Рыбак – 5,0, Квас – б/о.

«Металлист 1925» (замены): Рашица – 6,5, Ари – 6,5, Дубко – 6,5, Калитвинцев – 6,5, Кастильо – б/о.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Рух» – «Металлист 1925» - 0:3

Голы: Павлюк, 24, Забергджа, 26, Шабанов, 45+2

Предупреждение: Роман, 45+2

«Рух»: Герета – Залипка, Товарницкий, Киричок (Левицкий, 39), Роман – М. Бойко (Клайвер, 46), Подгурский, Рейляну (Рыбак, 59) – Притула (Квас, 70), Игор (И. Денисов, 46), Таллес.

«Металлист 1925»: Варакута – Крупский, Шабанов (Дубко, 60), Е. Павлюк, Салюк – Аревало (Калитвинцев, 69), Калюжный, Чурко – Антюх (Ари, 60), Петер (Кастильо, 77), Забергджа (Рашица,60).

Арбитр: Олег Когут (Тернополь).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ) – 2 (2): 15 (5)

Угловые – 3:4

Оффсайды – 0:5

РУХ - МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C