Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Металлист 1925. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 17:11 | Обновлено 09 марта 2026, 17:12
556
0

Рух – Металлист 1925. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды играют матч 19 тура УПЛ

09 марта 2026, 17:11 | Обновлено 09 марта 2026, 17:12
556
0
Рух – Металлист 1925. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Металлист 1925.

В понедельник, 9 марта, львовский Рух на домашнем стадионе играет против харьковского Металлиста 1925 в рамках 19 тура Украинской Премьер-лиги.

Матч начался достаточно спокойно. Металлист 1925 больше контролирует мяч, но пока подопечным Младена Бартуловича не удавалось ничего создать до 24 минуты игры. Именно на 24 минуте Евгений Павлюк открыл счет в матче, поразив ворота Руха невероятным ударом со штрафного.

В следующей же атаке харьковчане забили снова.Крупский вторым темпом атаки с левого фланга штрафной подал на дальнюю стойку, где Батон Забергджа с приема на грудь расстрелял ворота.

На 45+2 минуте счет разгромным сделал защитник Металлиста 1925 Артем Шабанов, поразивший ворота Руха после неуверенной игры защитников и голкипера хозяев

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Рух занимает 13 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 18 сыгранных матчей. Металлист 1925 находится на 6 строчке с 28 баллами.

Рух – Металлист 1925. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Гол, Павлюк, 0:1

Гол, Забергджа, 0:2

Гол, Шабанов, 0:3

По теме:
Рух – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рух – Металлист 1925. Текстовая трансляция. LIVE
Валенсия одолела Алавес в Ла Лиге: пять голов, два удаления и два пенальти
Батон Забергджа Евгений Павлюк Рух Львов Металлист 1925 Рух - Металлист 1925 видео голов и обзор
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Футбол | 08 марта 2026, 22:09 12
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2

Орлы отыграли два гола у драконов в матче 25-го тура чемпионата, Судаков остался в резерве

Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Футбол | 08 марта 2026, 20:27 188
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире

Команда Костюка приблизилась вплотную к тройке лидеров

Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Футбол | 09.03.2026, 07:27
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Известный тренер прогнозирует сенсацию в матче Верес – ЛНЗ в УПЛ
Футбол | 09.03.2026, 15:26
Известный тренер прогнозирует сенсацию в матче Верес – ЛНЗ в УПЛ
Известный тренер прогнозирует сенсацию в матче Верес – ЛНЗ в УПЛ
Бывший арбитр ФИФА рассказал, было ли удаление в матче Полесье – Динамо
Футбол | 09.03.2026, 13:01
Бывший арбитр ФИФА рассказал, было ли удаление в матче Полесье – Динамо
Бывший арбитр ФИФА рассказал, было ли удаление в матче Полесье – Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
09.03.2026, 09:44
Футбол
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
08.03.2026, 20:35 2
Футбол
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
09.03.2026, 02:22 3
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
07.03.2026, 21:40 1
Бокс
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
07.03.2026, 16:24
Биатлон
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
07.03.2026, 20:48 2
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
09.03.2026, 06:23 7
Футбол
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
08.03.2026, 07:00 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем