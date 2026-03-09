Рух – Металлист 1925. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды играют матч 19 тура УПЛ
В понедельник, 9 марта, львовский Рух на домашнем стадионе играет против харьковского Металлиста 1925 в рамках 19 тура Украинской Премьер-лиги.
Матч начался достаточно спокойно. Металлист 1925 больше контролирует мяч, но пока подопечным Младена Бартуловича не удавалось ничего создать до 24 минуты игры. Именно на 24 минуте Евгений Павлюк открыл счет в матче, поразив ворота Руха невероятным ударом со штрафного.
В следующей же атаке харьковчане забили снова.Крупский вторым темпом атаки с левого фланга штрафной подал на дальнюю стойку, где Батон Забергджа с приема на грудь расстрелял ворота.
На 45+2 минуте счет разгромным сделал защитник Металлиста 1925 Артем Шабанов, поразивший ворота Руха после неуверенной игры защитников и голкипера хозяев
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Рух занимает 13 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 18 сыгранных матчей. Металлист 1925 находится на 6 строчке с 28 баллами.
Рух – Металлист 1925. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Гол, Павлюк, 0:1
Гол, Забергджа, 0:2
Гол, Шабанов, 0:3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Орлы отыграли два гола у драконов в матче 25-го тура чемпионата, Судаков остался в резерве
Команда Костюка приблизилась вплотную к тройке лидеров