  4. Рух – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Рух Львов
09.03.2026 15:30 - : -
Металлист 1925
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 07:00 | Обновлено 09 марта 2026, 07:06
Рух – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Претендент на вылет против претендента на еврокубки

09 марта 2026, 07:00 | Обновлено 09 марта 2026, 07:06
Рух – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Коллаж Sport.ua

В понедельник, 9 марта, состоится поединок 19 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовский «Рух» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало – в 15:30.

Рух

«Рух» плохо стартовал в чемпионате, зато потом наверстал. Осеннюю часть первенства львовьяне заканчивали серией из четырех побед подряд и, казалось, отдалились от опасной зоны в подвале турнирной таблицы.

Зато зимой состав команды существенно обескровился. Пошли Слюбик, Холод, Сапуга, Квасница, Фаал, Эдсон – все, кто больше-менее себя проявил. На их место пришли разве из тех же «Карпат» Киричок и Невес, а остальные потери закрываются воспитанниками академии. Неудивительно, что о продолжении победной серии речь не шла и «желто-черные» дважды проиграли киевлянам. Правда, оба поражения – и от «Оболони», и от «Динамо» получились минимальными и с боем, однако все равно очков не принесли.

Не помогут «руховцам» против «Металлиста 1925» дисквалифицированный Китела и травмированный Слюсар.

Металлист 1925

«Металлист 1925» имеет очень стабильное финансирование, что в наших условиях является важным фактором успеха. Команда борется за зону еврокубков, не факт, что выйдет туда, но, по крайней мере, борьбу точно навязывает.

В частности, в трех стартовых матчах не удалось победить только «Кривбасс» (0:0), а «Александрия» в УПЛ и «Локомотив» в Кубке были преодолены соответственно 1:0 и 3:0.

Глубину состава помогают делать восстановившиеся после травм Рашица и Моура, также ждут скорого возвращения Гаджиева.

Сильной стороной команды является защита, которая весной еще не пропускала, а вот в атаке есть вопросы, поскольку голы получаются очень напряженными.

История встреч

Семь матчей проведено между командами и пока паритет – по две победы и три ничьи. Разница мячей – 9:7.

Ориентировочные составы

«Рух»: Герета – Киричок, Ясинский, Товарницкий, Роман – Пидгурский, Притула – Залипка, Таллес, Бойко – Невес

«Металлист 1925»: Варакута – Крупский, Павлюк, Шабанов, Салюк – Калюжный, Аревало – Забергджа, Чурко, Антюх – Итодо

Прогноз на противостояние

Только чудо может помочь львовянам зацепиться за очки. У харьковской команды проблем с набором трех очков быть не должно.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.89 для «Руха» и 1.82 для «Металлиста 1925». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
9 марта 2026 -
15:30
Металлист 1925
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
