Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Рух Львов
09.03.2026 15:30 – FT 0 : 3
Металлист 1925
Украина. Премьер лига
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Мы очень довольны этим счетом»

Тренер «Металлиста 1925» прокомментировал победу его команды над львовским «Рухом»

ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович дал пресс-конференцию после разгромной победы его подопечных над «Рухом» (3:0) в матче 19-го тура УПЛ:

– Младен, вторая подряд победа со счетом 3:0. Какие впечатления, какие эмоции сейчас?

– Мы очень довольны этим счетом и сегодняшней игрой. Для нас было очень важно победить. Можно сказать спасибо ребятам за отношение к сегодняшнему матчу. Двигаемся дальше.

Что вам понравилось больше: как ваша команда атаковала или как она контролировала игру, когда имела полное преимущество? Следующая игра также на «Арене-Львов», остаетесь ли вы во Львове.

– Понравилось многое из сегодняшнего матча: как мы действовали в прессинге, как работали с мячом, какие голы забили. Мы создали очень много моментов, и это для нас важно. Но нужно еще много работать над реализацией. Уже готовимся к матчу с «Шахтером» и будем готовиться во Львове.

Насколько команда реализовала ваш тактический план? Пришлось ли во время игры менять какие-то тактические моменты?

– Я думаю, что команда на 100% выполнила план на игру. Мы смотрели, как «Рух» играл в своих последних матчах — с «Оболонью» и «Динамо». Знали, как они будут действовать, и считаю, что сегодня хорошо сработали.

– Как вы оцениваете баланс между опытными и молодыми игроками в вашей команде?

– Механизм у нас такой: есть молодые ребята и более опытные. Они много общаются между собой. Молодые смотрят на старших, как нужно работать, и это для них хороший пример.

Ваша команда сейчас набрала хороший темп и ведет борьбу за четвертое место, которое дает шанс попасть в еврокубки. Как вы оцениваете возможность вашей команды выйти в Европу?

– Спасибо за вопрос. Мы движемся от матча к матчу. У нас впереди следующий матч с «Шахтером». Это будет очень важная игра и для нас, и для них. Конечно, если у нас будет шанс попасть в еврокубки, мы сделаем все возможное, чтобы им воспользоваться.

чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Рух Львов Рух - Металлист 1925 Младен Бартулович
Даниил Кирияка Источник: ФК Металлист 1925
