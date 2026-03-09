В понедельник, 9-го марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 15:30.

Команда Младена Бартуловича с большими трудностями, но старается прогрессировать. А вот Ивану Федыку с его наиболее молодым составом в лиге откровенно не позавидуешь. Тем более, что «Рух» вновь после зимы был вынужден строить команду чуть ли не с нуля из-за всем известной «синергии львовского футбола». Два поражения на старте от «Динамо» и «Оболони», но лишь с минимальным счетом. Значит, не все потеряно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.