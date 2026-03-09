Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Рух Львов
09.03.2026 15:30 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 04:39 |
12
0

Рух – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги

09 марта 2026, 04:39 |
12
0
Рух – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В понедельник, 9-го марта, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 15:30.

Команда Младена Бартуловича с большими трудностями, но старается прогрессировать. А вот Ивану Федыку с его наиболее молодым составом в лиге откровенно не позавидуешь. Тем более, что «Рух» вновь после зимы был вынужден строить команду чуть ли не с нуля из-за всем известной «синергии львовского футбола». Два поражения на старте от «Динамо» и «Оболони», но лишь с минимальным счетом. Значит, не все потеряно.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.89 для «Руха» и 1.82 для «Металлиста 1925». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
9 марта 2026 -
15:30
Металлист 1925
Тотал меньше 2.5 1.42 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Будковский стал лидером гонки бомбардиров и рассказал о своих амбициях
Верес – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
Рух Львов Металлист 1925 Рух - Металлист 1925 текстовая трансляция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Теннис | 08 марта 2026, 14:29 14
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье

Ангелина выиграла украинское дерби у Александры и завоевала трофей турецкого турнира

Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Футбол | 08 марта 2026, 22:09 11
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2

Орлы отыграли два гола у драконов в матче 25-го тура чемпионата, Судаков остался в резерве

Мирон МАРКЕВИЧ: «Он забил много за сборную Украины, но ему явно везло»
Футбол | 08.03.2026, 09:48
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он забил много за сборную Украины, но ему явно везло»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он забил много за сборную Украины, но ему явно везло»
Хави рассказал, кто помешал возвращению Месси в Барселону
Футбол | 09.03.2026, 01:40
Хави рассказал, кто помешал возвращению Месси в Барселону
Хави рассказал, кто помешал возвращению Месси в Барселону
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Теннис | 08.03.2026, 09:20
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
07.03.2026, 05:32 9
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
07.03.2026, 21:40 1
Бокс
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
07.03.2026, 07:02 26
Футбол
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
08.03.2026, 20:35 2
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
07.03.2026, 05:12
Бокс
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 18
Футбол
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
08.03.2026, 08:46 10
Футбол
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
07.03.2026, 09:09 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем