Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк в борьбе проиграла третьей ракетке мира и покинула Индиан-Уэллс
WTA
10 марта 2026, 07:59 | Обновлено 10 марта 2026, 08:24
1334
10

Костюк в борьбе проиграла третьей ракетке мира и покинула Индиан-Уэллс

Марта уступила Елене Рыбакиной в матче 1/16 финала турнира WTA 1000 в США

10 марта 2026, 07:59 | Обновлено 10 марта 2026, 08:24
1334
10 Comments
Костюк в борьбе проиграла третьей ракетке мира и покинула Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В третьем раунде украинка в двух сетах проиграла третьей ракетке мира и чемпионке Australian Open 2026 Елене Рыбакиной (Казахстан).

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [28] – Елена Рыбакина (Казахстан) [3] – 4:6, 4:6

Во второй партии Марта побеждала 4:2 с одним брейком, но не сумела удержать преимущество.

Это было пятое очное противостояние. Костюк в четвертый раз уступила Рыбакиной.

Марта на кортах Индиан-Уэллс успела переиграть Тейлор Таунсенд. Костюк провела первые соревнования после Australian Open – в Мельбурне украинка получила травму лодыжки в стартовом поединке.

Рыбакина в четвертом круге тысячника в Калифорнии встретится с Сонай Картал, которая в 1/16 финала выбила Мэдисон Киз.

Украину в Индиан-Уэллс продолжит представлять Элина Свитолина – Элина в третьем раунде одолела Эшлин Крюгер.

Видеообзор матча

Статистика матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Марта Костюк – Елена Рыбакина. Поражение на Индиан-Уэллс. Видеообзор матча
Не Киз. Определена потенциальная соперница Костюк в 1/8 финала Индиан-Уэллс
Марта Костюк WTA Индиан-Уэллс Елена Рыбакина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
Футбол | 09 марта 2026, 10:23 67
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо

У президента клуба есть ряд требований

Алькарас оформил камбек и вышел в 1/8 финала Мастерса в Индиан-Уэллс
Теннис | 10 марта 2026, 06:29 0
Алькарас оформил камбек и вышел в 1/8 финала Мастерса в Индиан-Уэллс
Алькарас оформил камбек и вышел в 1/8 финала Мастерса в Индиан-Уэллс

Карлос переиграл Артура Риндеркнеша в трех сетах и далее встретится с Руудом

Весь мир сошел с ума: в ФИФА шокированы спросом на билеты на ЧМ-2026
Футбол | 10.03.2026, 00:50
Весь мир сошел с ума: в ФИФА шокированы спросом на билеты на ЧМ-2026
Весь мир сошел с ума: в ФИФА шокированы спросом на билеты на ЧМ-2026
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Футбол | 10.03.2026, 08:17
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Футбол | 09.03.2026, 12:37
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andr62
Начебто і грала непогано, і шанси були..Але, програла подачу - програла матч.
Ответить
+4
C.Пеклов
Все ж ментально ще слабка.
Ответить
+3
Sashamar
Облиште плекати ілюзії. Потенційно Марта здатна виграти в кого завгодно, з омонівкою включно. Але топам вона програє вже в роздягальні, "ой, це Рибакіна (Соболенко, Свьонтек тощо)". 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Vlad H.
Треба бути як Риба - відмороженою , а не нервувати . Що завадило перемогти ? А те і завадило ,що в руки себе не може взяти ,про це свідчать і 7 подвійних. 23 роки ,а поки ще нічого не виграно.
Ответить
+1
mevast
На захист Марти треба відмітити, що виглядала значно впевненіше в порівнянні з останніми поєдинками з суперницею. Проте подача обох стала вирішальним моментом у грі.
Ответить
+1
Vlad H.
І знову залишилася одна Світоліна. А що наші перспективні ? Та як завжди - коло -два  і на моря , і гарні фото в інстаграмі. 
Ответить
0
Олександр Кравченко
Цікаво вона буде сіяна на Ролан Гарос ? Вона знову буде пропускати турніри один за одним  і тільки грати тисячники ?
Ответить
-4
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
Свитолина дожала 55-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Индиан-Уэллс
08.03.2026, 09:20 19
Теннис
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 8
Футбол
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
08.03.2026, 08:12 9
Бокс
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
08.03.2026, 08:46 15
Футбол
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 19
Футбол
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
08.03.2026, 22:09 12
Футбол
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
Воспитанник помог во время экзамена. Динамо обыграло Полесье в Житомире
08.03.2026, 20:27 188
Футбол
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 02:10 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем