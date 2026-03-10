Костюк в борьбе проиграла третьей ракетке мира и покинула Индиан-Уэллс
Марта уступила Елене Рыбакиной в матче 1/16 финала турнира WTA 1000 в США
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В третьем раунде украинка в двух сетах проиграла третьей ракетке мира и чемпионке Australian Open 2026 Елене Рыбакиной (Казахстан).
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/16 финала
Марта Костюк (Украина) [28] – Елена Рыбакина (Казахстан) [3] – 4:6, 4:6
Во второй партии Марта побеждала 4:2 с одним брейком, но не сумела удержать преимущество.
Это было пятое очное противостояние. Костюк в четвертый раз уступила Рыбакиной.
Марта на кортах Индиан-Уэллс успела переиграть Тейлор Таунсенд. Костюк провела первые соревнования после Australian Open – в Мельбурне украинка получила травму лодыжки в стартовом поединке.
Рыбакина в четвертом круге тысячника в Калифорнии встретится с Сонай Картал, которая в 1/16 финала выбила Мэдисон Киз.
Украину в Индиан-Уэллс продолжит представлять Элина Свитолина – Элина в третьем раунде одолела Эшлин Крюгер.
