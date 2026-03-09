Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 12:37 | Обновлено 09 марта 2026, 12:40
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге

Украинская ассоциация футбола открыла служебные расследования из-за действий арбитров

УАФ. Андрей Шевченко

Украинская ассоциация футбола (УАФ) запускает служебные расследования после скандального матча между житомирским «Полесьем» и киевским «Динамо» (1:2), а также другими поединками 19-го тура.

Об инциденте высказался и президент ассоциации Андрей Шевченко:

«После последнего тура чемпионата Украины у нас возникло немало вопросов к арбитрам. Мы недовольны уровнем судейства в туре. Мы создаем все условия для комфортной работы судьям, они должны ощущать высокую ответственность за свою работу и решение.

Сегодня в 9 утра мы открыли служебные расследования в отношении некоторых арбитров и представителей комитета. Украинская ассоциация футбола ведет прозрачную политику по всем аспектам своей деятельности. О результатах расследований мы сообщим общественности», – сообщил Шевченко.

Одним из самых обсуждаемых матчей 19-го тура стала игра в Житомире, где футболисты, тренерский штаб и президент «Полесья» остались разгневаны из-за решений главного арбитра Николая Балакина.

По теме:
Клуб Украинской Премьер-лиги может остаться без главного тренера
Сенсационный клуб УПЛ разнес Бурбаса после матча Полесье – Динамо
ФОТО. В Полесье показали последствия скандального матча с Динамо в УПЛ
Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Комментарии 33
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK1970
В наступному матчі Полісся Шевченка запросять ближче сісти до Буткевича  
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Микола Унгурян
враховуючи що помилки були в обидві сторони то це свідчить не про упередженість арбітрів, а про їх низьку професійну підготовку 
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
COBA
Не знаю, наскільки будуть ці перевірки дієздатними і чи буде результат, але міняти щось потрібно було ще передвчора. Безкарність  породжує пофігізм і  зловживання.  І це не лише про згаданий матч. Майже в кожному турі є грубі косяки з боку арбітрів.
Ответить
+2
c_a_p2
Головне не вийти в процесі на себе
Ответить
+2
2112
Не розумію чому всі говорять тільки про те як кинули Полісся. Помилки були в обидві сторони. Виключення тільки Біловар. Треба було давати картку. Тільки от гравець Полісся після зіткнення бігав як Лось.  Не розумію чому скиглить Ротань? Хай краще грають!!!!!!!!!
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Сказки ДАмбаса
Банановий скулёж изрядно веселит))
Ответить
0
Burevestnik
треба шоб вирішили все терміново
і оголосили 1 червня. )
Ответить
0
DK2025
В следующий раз Буткевич просто обязан перепуганную Королевскую взять на руки 
Ответить
-1
Павло
Андруша, не мороч людям голову - йди вже краще своїм падло-тенісом займайся... 
Ответить
-1
Vbolivalnyk-Peter
Це починається повний срач. Шева перешуганий, видно отримав "на горіхи" від Буткевича, і одразу ж піджилки затрусилися. В наступному турі буде незадоволений суддівством Ахметов, потім Суркіс... І пішло-поїхало....
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
pricolist
Арбітри живуть як коти в маслі, конкуренції майже немає, зарплати гідні по нашим міркам, що їм ще потрібно, щоб не вбивати команди та судити прозоро? Та навіть ВАР є, бери та дивись повтори й приймай справедливе рішення. Ні, вони все рівно творять дичину, їм сами хоч не соромно? 
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
LexХХХ
Та ти шо🙀
Балакін, мабуть, вже десь в Португалії кип'ятком пісуари орошує😁
Як завжди - погавкають пустозвони трішки, і на цьому все🤗
Ответить
-5
Сьогодні Завтра
Королевський взагалі забуло як воно чепуха з кацапськими олігархами ще до осені 2022 року заробляло на видубутку золота в рашці та платило там податки? За Андрюшою давно плаче 110-2 стаття ККУ
Стаття 110-2. Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України
Ответить
-5
icebeer
Вин мае мрию
Ответить
-5
Oleksandr
Всі в один голос кричать що гол незарахований було помилкою, що червону картку треба було дати Біловару і тільки 🤡 Диркачі скулять тут на сайті що Ні, все правильно було 🤦🏻‍♂️
А тепер уявіть якби все це було у сторону Дирки, ви ж би ридали ночами і вже би знімались із чемпіонату і знову би Ахметов все купляв 😅 хоча ви 4-ті, а Шахтар 1-й 😎
Ответить
-6
Показать Скрыть 8 ответов
u6464u
чесно , після такого арбітражу який  був у Житомирі , де арбітри вирішують результат матчу дивитися УПЛ  не раджу нікому , там місця розподіляють не на футбольному полі , а в  кабінетах , мені цікаво , як от після того як УЕФА відсторонила Суркісів пожиттєво  із за  відомого всій Європі скандалу з шубами , вони повернулись в футбол і роблять роками свою грязну справу.
Ответить
-7
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Политика не прозрачная и прИзрачная 
Ответить
-10
