Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Украинская ассоциация футбола открыла служебные расследования из-за действий арбитров
Украинская ассоциация футбола (УАФ) запускает служебные расследования после скандального матча между житомирским «Полесьем» и киевским «Динамо» (1:2), а также другими поединками 19-го тура.
Об инциденте высказался и президент ассоциации Андрей Шевченко:
«После последнего тура чемпионата Украины у нас возникло немало вопросов к арбитрам. Мы недовольны уровнем судейства в туре. Мы создаем все условия для комфортной работы судьям, они должны ощущать высокую ответственность за свою работу и решение.
Сегодня в 9 утра мы открыли служебные расследования в отношении некоторых арбитров и представителей комитета. Украинская ассоциация футбола ведет прозрачную политику по всем аспектам своей деятельности. О результатах расследований мы сообщим общественности», – сообщил Шевченко.
Одним из самых обсуждаемых матчей 19-го тура стала игра в Житомире, где футболисты, тренерский штаб и президент «Полесья» остались разгневаны из-за решений главного арбитра Николая Балакина.
