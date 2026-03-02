Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Голы Ваната и Степанова, финал Калининой, медали Меркушиной и Хвостенко
02 марта 2026, 11:00 | Обновлено 02 марта 2026, 12:00
Голы Ваната и Степанова, финал Калининой, медали Меркушиной и Хвостенко

Главные новости за 1 марта на Sport.ua

Голы Ваната и Степанова, финал Калининой, медали Меркушиной и Хвостенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 1 марта.

1A. Гол Ваната не помог. Жирона проиграла матч Сельте, хотя забила первой
Каталонская команда потерпела поражение со счетом 1:2 в 26-м туре Ла Лиги

1B. ВИДЕО. Как Ванат забил гол в ворота Сельты и вывел Жирону вперед
Владислав отличился на 35-й минуте матча 26-го тура Ла Лиги

2A. Первый гол Степанова. Утрехт с помощью украинца обыграл соперника
Артем в первом тайме забил с пенальти в ворота АЗ

2B. ВИДЕО. Степанов впервые забил за Утрехт, реализовав пенальти
Артем не промахнулся с 11-метровой отметки

3A. Арсенал дожал Челси. Дерби на стандартах: защитники решили все
Канониры минимально переиграли синих в матче 28-го тура АПЛ

3B. Драма в столице: Ювентус спасся на 90+3-й в безумном матче против Ромы
Встреча 27-го тура Серии А завершилась со счетом 3:3, ничью подарил Гатти

3C. Дубль Обамеянга. Яремчук вышел в основе: Марсель и Лион устроили триллер
Провансальцы с камбеком одолели соперников со счетом 3:2 в 24-м туре Лиги 1

4A. Два промаха с пенальти, но не сухарь. Колос обыграл Карпаты во Львове
Команда Костышина завершала игру в меньшинстве

4B. Полет нормальный. Киевская Оболонь переиграла львовский Рух
Гол Устименко принес пивоварам первые три очка в 2026 году

4C. Вновь от ножа, но вновь неудача. Заря уступила Кривбассу
Команда Скрипника упустила кучу голевых моментов

5. ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Тарас Степаненко вернулся в чемпионат Украины
Опытный футболист покинул Эюпспор и будет играть за Колос Ковалевка

6. ОФИЦИАЛЬНО. Новые правила футбола от IFAB: аут, удар от ворот, замены, VAR
На 140-м конгрессе IFAB приняты важные решения по правилам игры

7. Калинина не сумела завоевать трофей WTA 125 в Анталье, проиграв в финале
Ангелина в двух сетах уступила Моюке Утидзиме в решающем поединке

8A. Меркушина с медалью. Украинка ярко стартовала на юниорском ЧМ
Александра завоевала серебряную награду в индивидуальной гонке

8B. Первая медаль в карьере. Украинка – третья в индивидуальной гонке ЮЧМ-2026
Виктория Хвостенко показала отличный результат

9A. Наваррете полностью побил Нуньеса. У того не было никакого шанса
Доминирование от мексиканца над соотечественником

9B. Победа в многоборье. Онофрийчук выиграла этап Кубка мира в Эстонии
Украинская спортсменка опередила соперниц из Польши и Италии

10A. Удар в челюсть. ЛНЗ придется быстро реагировать на поражение от Полесья
Если черкасская команда хочет оставаться в чемпионской гонке

10B. Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
В центральном матче тура ЛНЗ уступил Полесью и потерял лидерство

Хет-трик Ямаля, дубль Кейна, Магучих в Киеве, серебро Тарасюка в биатлоне
Жеребьевка еврокубков, победы Шахтера и Динамо, объявлен соперник Усика
Вечер еврокубков, у Шахтера осталось 2 варианта, украинское дерби в теннисе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Футбол | 02 марта 2026, 07:36 5
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение

Футболист хочет остаться в клубе

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Тут моя страна и мои люди. До лета поиграю точно»
Футбол | 02 марта 2026, 03:50 2
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Тут моя страна и мои люди. До лета поиграю точно»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Тут моя страна и мои люди. До лета поиграю точно»

Игрок подписал контракт с Колосом

МЛС. Полный матч Сватка, яркий камбэк Интерa с дублем Месси
Футбол | 02.03.2026, 08:53
МЛС. Полный матч Сватка, яркий камбэк Интерa с дублем Месси
МЛС. Полный матч Сватка, яркий камбэк Интерa с дублем Месси
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину
Футбол | 01.03.2026, 14:21
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину
МОУРИНЬО: «Если это действительно так, то его карьера в Бенфика закончится»
Футбол | 01.03.2026, 15:13
МОУРИНЬО: «Если это действительно так, то его карьера в Бенфика закончится»
МОУРИНЬО: «Если это действительно так, то его карьера в Бенфика закончится»
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
01.03.2026, 09:41 49
Футбол
УСИК: «Я православный, но этот человек просто болен, шизофреник»
УСИК: «Я православный, но этот человек просто болен, шизофреник»
28.02.2026, 23:23 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик рассказал фанатам, когда завершит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Усик рассказал фанатам, когда завершит карьеру
01.03.2026, 08:47 11
Бокс
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
28.02.2026, 22:00 42
Футбол
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
02.03.2026, 06:23 5
Футбол
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
01.03.2026, 07:03 5
Бокс
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
01.03.2026, 10:21 105
Другие виды
