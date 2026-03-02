Голы Ваната и Степанова, финал Калининой, медали Меркушиной и Хвостенко
Главные новости за 1 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 1 марта.
1A. Гол Ваната не помог. Жирона проиграла матч Сельте, хотя забила первой
Каталонская команда потерпела поражение со счетом 1:2 в 26-м туре Ла Лиги
1B. ВИДЕО. Как Ванат забил гол в ворота Сельты и вывел Жирону вперед
Владислав отличился на 35-й минуте матча 26-го тура Ла Лиги
2A. Первый гол Степанова. Утрехт с помощью украинца обыграл соперника
Артем в первом тайме забил с пенальти в ворота АЗ
2B. ВИДЕО. Степанов впервые забил за Утрехт, реализовав пенальти
Артем не промахнулся с 11-метровой отметки
3A. Арсенал дожал Челси. Дерби на стандартах: защитники решили все
Канониры минимально переиграли синих в матче 28-го тура АПЛ
3B. Драма в столице: Ювентус спасся на 90+3-й в безумном матче против Ромы
Встреча 27-го тура Серии А завершилась со счетом 3:3, ничью подарил Гатти
3C. Дубль Обамеянга. Яремчук вышел в основе: Марсель и Лион устроили триллер
Провансальцы с камбеком одолели соперников со счетом 3:2 в 24-м туре Лиги 1
4A. Два промаха с пенальти, но не сухарь. Колос обыграл Карпаты во Львове
Команда Костышина завершала игру в меньшинстве
4B. Полет нормальный. Киевская Оболонь переиграла львовский Рух
Гол Устименко принес пивоварам первые три очка в 2026 году
4C. Вновь от ножа, но вновь неудача. Заря уступила Кривбассу
Команда Скрипника упустила кучу голевых моментов
5. ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Тарас Степаненко вернулся в чемпионат Украины
Опытный футболист покинул Эюпспор и будет играть за Колос Ковалевка
6. ОФИЦИАЛЬНО. Новые правила футбола от IFAB: аут, удар от ворот, замены, VAR
На 140-м конгрессе IFAB приняты важные решения по правилам игры
7. Калинина не сумела завоевать трофей WTA 125 в Анталье, проиграв в финале
Ангелина в двух сетах уступила Моюке Утидзиме в решающем поединке
8A. Меркушина с медалью. Украинка ярко стартовала на юниорском ЧМ
Александра завоевала серебряную награду в индивидуальной гонке
8B. Первая медаль в карьере. Украинка – третья в индивидуальной гонке ЮЧМ-2026
Виктория Хвостенко показала отличный результат
9A. Наваррете полностью побил Нуньеса. У того не было никакого шанса
Доминирование от мексиканца над соотечественником
9B. Победа в многоборье. Онофрийчук выиграла этап Кубка мира в Эстонии
Украинская спортсменка опередила соперниц из Польши и Италии
10A. Удар в челюсть. ЛНЗ придется быстро реагировать на поражение от Полесья
Если черкасская команда хочет оставаться в чемпионской гонке
10B. Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
В центральном матче тура ЛНЗ уступил Полесью и потерял лидерство
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист хочет остаться в клубе
Игрок подписал контракт с Колосом