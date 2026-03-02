Голы Ваната и Степанова, финал Калининой, медали Меркушиной и Хвостенко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 1 марта.

1A. Гол Ваната не помог. Жирона проиграла матч Сельте, хотя забила первой

Каталонская команда потерпела поражение со счетом 1:2 в 26-м туре Ла Лиги

1B. ВИДЕО. Как Ванат забил гол в ворота Сельты и вывел Жирону вперед

Владислав отличился на 35-й минуте матча 26-го тура Ла Лиги

2A. Первый гол Степанова. Утрехт с помощью украинца обыграл соперника

Артем в первом тайме забил с пенальти в ворота АЗ

2B. ВИДЕО. Степанов впервые забил за Утрехт, реализовав пенальти

Артем не промахнулся с 11-метровой отметки

3A. Арсенал дожал Челси. Дерби на стандартах: защитники решили все

Канониры минимально переиграли синих в матче 28-го тура АПЛ

3B. Драма в столице: Ювентус спасся на 90+3-й в безумном матче против Ромы

Встреча 27-го тура Серии А завершилась со счетом 3:3, ничью подарил Гатти

3C. Дубль Обамеянга. Яремчук вышел в основе: Марсель и Лион устроили триллер

Провансальцы с камбеком одолели соперников со счетом 3:2 в 24-м туре Лиги 1

4A. Два промаха с пенальти, но не сухарь. Колос обыграл Карпаты во Львове

Команда Костышина завершала игру в меньшинстве

4B. Полет нормальный. Киевская Оболонь переиграла львовский Рух

Гол Устименко принес пивоварам первые три очка в 2026 году

4C. Вновь от ножа, но вновь неудача. Заря уступила Кривбассу

Команда Скрипника упустила кучу голевых моментов

5. ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Тарас Степаненко вернулся в чемпионат Украины

Опытный футболист покинул Эюпспор и будет играть за Колос Ковалевка

6. ОФИЦИАЛЬНО. Новые правила футбола от IFAB: аут, удар от ворот, замены, VAR

На 140-м конгрессе IFAB приняты важные решения по правилам игры

7. Калинина не сумела завоевать трофей WTA 125 в Анталье, проиграв в финале

Ангелина в двух сетах уступила Моюке Утидзиме в решающем поединке

8A. Меркушина с медалью. Украинка ярко стартовала на юниорском ЧМ

Александра завоевала серебряную награду в индивидуальной гонке

8B. Первая медаль в карьере. Украинка – третья в индивидуальной гонке ЮЧМ-2026

Виктория Хвостенко показала отличный результат

9A. Наваррете полностью побил Нуньеса. У того не было никакого шанса

Доминирование от мексиканца над соотечественником

9B. Победа в многоборье. Онофрийчук выиграла этап Кубка мира в Эстонии

Украинская спортсменка опередила соперниц из Польши и Италии

10A. Удар в челюсть. ЛНЗ придется быстро реагировать на поражение от Полесья

Если черкасская команда хочет оставаться в чемпионской гонке

10B. Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине

В центральном матче тура ЛНЗ уступил Полесью и потерял лидерство