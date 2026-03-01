Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубль Обамеянга. Яремчук вышел в основе: Марсель и Лион устроили триллер
Чемпионат Франции
Марсель
01.03.2026 21:45 – FT 3 : 2
Лион
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
01 марта 2026, 23:52 |
219
0

Дубль Обамеянга. Яремчук вышел в основе: Марсель и Лион устроили триллер

Провансальцы с камбеком одолели соперников со счетом 3:2 в матче 24-го тура Лиги 1

01 марта 2026, 23:52 |
219
0
Дубль Обамеянга. Яремчук вышел в основе: Марсель и Лион устроили триллер
Getty Images/Global Images Ukraine

1 марта состоялся матч 24-го тура Лиги 1 сезона 2025/26 между командамии Марсель и Лион.

Поединок прошел на стадионе Велодром и завершился со счетом 3:2 в пользу провансальцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Решающий гол на 90+1-й минуте забил Пьер-Эмерик Обамеянг, оформив дубль.

В стартовом составе гостей вышел украинский форвард Роман Яремчук. Для украинца это был дебют в основе Лиона. Яремчук провел на поле 60 минут (без голевых действий) и был заменен на Реми Имбера.

По теме:
Марсель – Лион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Неожиданность от Фонсеки. Яремчук узнал новости по матчу с Марселем
Экс-форвард сборной Франции: «Учитывая, что Забарный делает на поле...»
Пьер-Эмерик Обамеянг Роман Яремчук Марсель Марсель - Лион Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
Футбол | 01 марта 2026, 00:16 0
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением

Суркис дал интервью о ситуации в клубе

«Было очевидно». В Португалии Моуриньо досталось из-за Судакова
Футбол | 28 февраля 2026, 23:20 2
«Было очевидно». В Португалии Моуриньо досталось из-за Судакова
«Было очевидно». В Португалии Моуриньо досталось из-за Судакова

Тренера Бенфики раскритиковали за решение в матче с Реалом

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
Футбол | 01.03.2026, 00:33
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
Туран – фанатам Гезтепе: «Знайте, что наш дом – это также и ваш дом»
Футбол | 01.03.2026, 21:16
Туран – фанатам Гезтепе: «Знайте, что наш дом – это также и ваш дом»
Туран – фанатам Гезтепе: «Знайте, что наш дом – это также и ваш дом»
Меркушина с медалью. Украинка ярко стартовала на юниорском ЧМ
Биатлон | 01.03.2026, 16:25
Меркушина с медалью. Украинка ярко стартовала на юниорском ЧМ
Меркушина с медалью. Украинка ярко стартовала на юниорском ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Усик заключил историческую сделку в боксе c Турки Аль-Шейхом
Источник: Усик заключил историческую сделку в боксе c Турки Аль-Шейхом
28.02.2026, 02:00 1
Бокс
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
01.03.2026, 08:23 3
Футбол
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
01.03.2026, 06:43 17
Бокс
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
01.03.2026, 16:31 21
Футбол
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
28.02.2026, 05:00 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик рассказал фанатам, когда завершит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Усик рассказал фанатам, когда завершит карьеру
01.03.2026, 08:47 11
Бокс
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
01.03.2026, 09:03
Бокс
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
01.03.2026, 09:41 49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем