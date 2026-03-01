Дубль Обамеянга. Яремчук вышел в основе: Марсель и Лион устроили триллер

1 марта состоялся матч 24-го тура Лиги 1 сезона 2025/26 между командамии Марсель и Лион.

Поединок прошел на стадионе Велодром и завершился со счетом 3:2 в пользу провансальцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Решающий гол на 90+1-й минуте забил Пьер-Эмерик Обамеянг, оформив дубль.

В стартовом составе гостей вышел украинский форвард Роман Яремчук. Для украинца это был дебют в основе Лиона. Яремчук провел на поле 60 минут (без голевых действий) и был заменен на Реми Имбера.