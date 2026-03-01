Франция01 марта 2026, 23:52 |
219
0
Дубль Обамеянга. Яремчук вышел в основе: Марсель и Лион устроили триллер
Провансальцы с камбеком одолели соперников со счетом 3:2 в матче 24-го тура Лиги 1
01 марта 2026, 23:52 |
219
0
1 марта состоялся матч 24-го тура Лиги 1 сезона 2025/26 между командамии Марсель и Лион.
Поединок прошел на стадионе Велодром и завершился со счетом 3:2 в пользу провансальцев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Решающий гол на 90+1-й минуте забил Пьер-Эмерик Обамеянг, оформив дубль.
В стартовом составе гостей вышел украинский форвард Роман Яремчук. Для украинца это был дебют в основе Лиона. Яремчук провел на поле 60 минут (без голевых действий) и был заменен на Реми Имбера.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 марта 2026, 00:16 0
Суркис дал интервью о ситуации в клубе
Футбол | 28 февраля 2026, 23:20 2
Тренера Бенфики раскритиковали за решение в матче с Реалом
Футбол | 01.03.2026, 00:33
Футбол | 01.03.2026, 21:16
Биатлон | 01.03.2026, 16:25
Комментарии 0
Популярные новости
28.02.2026, 02:00 1
01.03.2026, 08:23 3
01.03.2026, 06:43 17
01.03.2026, 16:31 21
28.02.2026, 05:00 3
01.03.2026, 08:47 11
01.03.2026, 09:03
01.03.2026, 09:41 49