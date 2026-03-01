Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марсель – Лион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Франции
Марсель
01.03.2026 21:45 - : -
Лион
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
01 марта 2026, 10:57 |
11
0

Марсель – Лион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 марта в 21:45 по Киеву матч Лиги 1

01 марта 2026, 10:57 |
11
0
Марсель – Лион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 1 марта, состоится матч 24-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Марсель» и «Лион».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Марселе на стадионе «Велодром».

Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

Марсель – Лион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Марсель – Лион
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.05 для Марселя и 3.72 для Лиона. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

По теме:
ЭНРИКЕ: «Забарный? Мне нравится, когда вы так говорите. Мы страдали»
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ у Гавра в Лиге 1
ПСЖ победил во Франции. Забарный помог Сафонову не пропустить
Марсель Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу смотреть онлайн Лион Марсель - Лион Роман Яремчук
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Футбол | 28 февраля 2026, 12:19 0
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины

Богдан Чуев находился в структуре «бело-синих» до марта 2019 года, где играл за U-17 и U-19

ГЕРАСКЕВИЧ: «ТЦК – это нынешние реалии, государство вынуждено так делать»
Зимние виды | 01 марта 2026, 02:19 6
ГЕРАСКЕВИЧ: «ТЦК – это нынешние реалии, государство вынуждено так делать»
ГЕРАСКЕВИЧ: «ТЦК – это нынешние реалии, государство вынуждено так делать»

Украинский скелетонист рассказал о своем отношении к процессу мобилизации

Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Футбол | 28.02.2026, 22:00
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Футболист Динамо дал понять Реброву, что ждет вызов в сборную Украины
Футбол | 01.03.2026, 08:03
Футболист Динамо дал понять Реброву, что ждет вызов в сборную Украины
Футболист Динамо дал понять Реброву, что ждет вызов в сборную Украины
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Другие виды | 28.02.2026, 21:39
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
27.02.2026, 19:05 11
Другие виды
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
27.02.2026, 19:27 6
Футбол
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
27.02.2026, 17:14 1
Футбол
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
27.02.2026, 10:29 13
Другие виды
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
28.02.2026, 05:00 2
Футбол
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
01.03.2026, 07:03 5
Бокс
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
28.02.2026, 02:30 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
27.02.2026, 21:22 33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем