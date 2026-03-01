Марсель – Лион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 марта в 21:45 по Киеву матч Лиги 1
В воскресенье, 1 марта, состоится матч 24-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Марсель» и «Лион».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Марселе на стадионе «Велодром».
Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.
