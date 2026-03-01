В воскресенье, 1 марта, состоится матч 24-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Марсель» и «Лион».

Игра пройдет в Марселе на стадионе «Велодром».

Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

Марсель – Лион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

