1 марта Марсель и Лион выдали шоу на стадионе Велодром в матче 24-го тура Лиги 1 2025/26.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу провансальцев. Дубль для хозяев оформил Пьер-Эмерик Обамеянг.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Два ассиста в составе Лиона сделал Эндрик, контракт которого принадлежит мадридскому Реалу.

Украинский форвард гостей Роман Яремчук дебютировал в стартовом составе команды, провел 60 минут на поле без голевых действий.

Лига 1 2025/26. 24-й тур, 1 марта

Марсель – Лион – 3:2

Голы: Пайшао, 52, Обамеянг, 81, 90+1 – Толиссо, 3, Имбер, 76

Видеообзор матча