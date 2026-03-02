Марсель – Лион – 3:2. Дубль Обамеянга, пасы Эндрика и Яремчук. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 24-го тура Лиги 1 2025/26
1 марта Марсель и Лион выдали шоу на стадионе Велодром в матче 24-го тура Лиги 1 2025/26.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу провансальцев. Дубль для хозяев оформил Пьер-Эмерик Обамеянг.
Два ассиста в составе Лиона сделал Эндрик, контракт которого принадлежит мадридскому Реалу.
Украинский форвард гостей Роман Яремчук дебютировал в стартовом составе команды, провел 60 минут на поле без голевых действий.
Лига 1 2025/26. 24-й тур, 1 марта
Марсель – Лион – 3:2
Голы: Пайшао, 52, Обамеянг, 81, 90+1 – Толиссо, 3, Имбер, 76
Видеообзор матча
События матча
