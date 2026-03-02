Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Марсель – Лион – 3:2. Дубль Обамеянга, пасы Эндрика и Яремчук. Видео голов
Чемпионат Франции
Марсель
01.03.2026 21:45 – FT 3 : 2
Лион
Франция
Марсель – Лион – 3:2. Дубль Обамеянга, пасы Эндрика и Яремчук. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 24-го тура Лиги 1 2025/26

Марсель – Лион – 3:2. Дубль Обамеянга, пасы Эндрика и Яремчук. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

1 марта Марсель и Лион выдали шоу на стадионе Велодром в матче 24-го тура Лиги 1 2025/26.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу провансальцев. Дубль для хозяев оформил Пьер-Эмерик Обамеянг.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Два ассиста в составе Лиона сделал Эндрик, контракт которого принадлежит мадридскому Реалу.

Украинский форвард гостей Роман Яремчук дебютировал в стартовом составе команды, провел 60 минут на поле без голевых действий.

Лига 1 2025/26. 24-й тур, 1 марта

Марсель – Лион – 3:2

Голы: Пайшао, 52, Обамеянг, 81, 90+1 – Толиссо, 3, Имбер, 76

Видеообзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель), асcист Итан Нванери.
81’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель), асcист Игор Пайшао.
76’
ГОЛ ! Мяч забил Remi Himbert (Лион), асcист Эндрик Фелипе.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Пайшао (Марсель), асcист Пьер-Эмиль Хёйбьерг.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Корентен Толиссо (Лион), асcист Эндрик Фелипе.
Марсель Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Пьер-Эмерик Обамеянг Роман Яремчук Корентен Толиссо Марсель - Лион Игор Пайшао видео голов и обзор
