1 марта на «Велодроме» пройдет матч 24-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Марсель» встретится с «Лионом». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

«Марсель»

Команда просто не может долго сохранять какую-то нормальность. Все после прошлого провала наладилось в прошлом сезоне. Позвали Де Дзерби, накупили известных игроков – и экс-наставник «Шахтера» выжал максимум, по французским меркам, в виде второго места под топовым ПСЖ.

Но сейчас Роберто уже покинул «Марсель». Не получаться начало у клуба еще летом – стартовал с поражения «Ренну» и драки между своими футболистами. Потом вроде бы худо-бедно дела наладились. Но сначала в плей-офф не попали из-за того, что в крайнем туре разгромно проиграли в Брюгге прямому конкуренту. А потом набрали одно очко в двух турах Лиги 1. Впрочем, уже без него была только ничья со «Страсбуром» (хотя вели 2-0) и уступили «Бресту» 0-2, уже при новом главном тренере, Бейе, у которого были свои проблемы в «Ренне» зимой.

«Лион»

Клуб по ходу прошлого сезона тоже сделал ставку на бывшего наставника «Шахтера». Только Паулу Фонсеку тут позвали уже по ходу розыгрыша. И в итоге тот сумел закончить только на шестой позиции, в очень непростой конкуренции. Так что сейчас французы выступают в Лиге Европы. Там они были одним из лучших на основном раунде, и теперь только готовятся ко старту плей-офф.

Параллельно команда в целом хорошо, но нестабильно играет на внутренней арене. Впереди четвертьфинал кубка, с «Лансом». А в Лиге 1 тоже получалось долго только побеждать. Но в крайнем туре уступили потенциальному конкуренту, «Страсбуру», 1-3. Впрочем, даже после этого с 45 очками удается единолично занимать третье место в текущей таблицы.

Статистика личных встреч

В 2024-2025, в четырех последних очных поединках, у клубов по две победы. В том числе в конце лета «Лион» дома выигрывал 1-0.

Прогноз

Букмекерские конторы все равно считают, что «Марсель» имеет шансы даже выиграть. Но не верится во вторую кряду осечку гостей – тут они способны «не проиграть» (коэффициент – 1,89).