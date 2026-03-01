Полет нормальный. Оболонь переиграла Рух

Команду Ивана Федыка снова ждал выезд в Киев, где его подопечных принимала местная «Оболонь», которая была полна большим желанием взять три очка, после сорванного поединка с «Александрией».

Если вникать в кадровые перестановки, то у «Оболони» после длительного восстановления в основу вернулись Марченко и Мороз. Также с первых минут вышел новичок команды Полегенько. Иван Федык по сравнению с матчем против «Динамо» произвел лишь одну смену, выпустив Залипку вместо Ясинского.

С первых минут команды сразу начали навязывать свой стиль игры друг другу, а по-настоящему первый момент возник ближе к экватору тайма, когда Устименко нанес удар в руки Герете. «Движение» в свою очередь ответило неточными ударами Игора Невеса и Пидгурского.

Казалось, что команды уйдут на перерыв при ничейном счете, но Устименко удивил всех. Форвард «пивоваров» находясь спиной к воротам, чудом умудрился пробить в падении ножницами, и мяч после его удара залетел в сетку ворот. Что интересно, этот гол стал 50-м для «Оболони» со времен их выступлений в УПЛ.

После перерыва команды не спешили форсировать события на поле, и первый более или менее нормальный момент возник после удара со штрафного в исполнении Слободяна, который вышел неточным. Также неплохо пробивал Нестеренко, однако мяч после его удара немного разминулся с дальней девяткой.

«Руху» долго не удавалось создавать моменты, однако потом команда Ивана Федыка имела даже все шансы даже оформить победу, но Марченко парировал непростой выстрел от Рейляну, а удар Киричка в упор потянул Нестеренко. Кроме того Притуле, казалось, уже ничего не мешает забивать, однако в последний момент Семенов самоотверженно заблокировал удар, тем самым спас «Оболонь» от потери очков. Хозяева могли окончательно снять все вопросы с победителя, но Третьякову не удалось переиграть Герету в ближнем бою.

Таким образом, «Оболонь» прервала свою домашнюю серию без побед, которая насчитывала семь матчей, и обошла львовян в турнирной таблице.

Свой следующий поединок «пивовары» проведут 7 марта против «Кривбасса». На «Рух» 9 марта будет ожидать встреча с «Металлистом 1925».

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

«Оболонь» - «Рух» - 1:0

Гол: Устименко, 32

Предупреждения: Прокопенко, 43 – Товарницкий, 55, Китела, 64, Притула, 90+3

«Оболонь»: Марченко – Шевченко, Семенов, Приймак, Полегенько – Черненко (Волохатый, 79), Мороз – Прокопенко (Третьяков, 66), Слободян (Кулаковский, 85), Мединский (Нестеренко, 66) – Устименко (Лях, 67)

«Рух»: Герета – Китела, Слюсар (Киричок, 23), Товарницкий, Роман – Пидгурский, Бойко – Залипка (Квас, 58), Таллес (Рейляну, 83), Притула – Игор Невес (Тутти, 59, Алмазбеков, 83)

Арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр)

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев)

Удары (в створ): 8 (3) – 7 (2)

Угловые: 6 – 7

Оффсайды: 2 – 1

ОБОЛОНЬ – РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 6°C