Оболонь – Рух. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 1 марта, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Оболонь» встретится с «Рухом». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Оболонь-Арена», игра начнется в 15:30.
Как и ожидается, нас ждет поединок, в котором вряд ли найдется место на поле компромиссам, потому что «Рух» свой стартовый поединок после возобновления сезона проиграл, а «пивоварам» пришлось отложить дебютную игру в 2026 году на несколько дней. Команда Ивана Федыка снова посетит столицу, где ее ждет непростой поединок с «Оболонью», который будет полон порадовать собственных болельщиков, и выиграть третью игру кряду у львовян.
Напомним, матч первого круга между этими командами завершился победой «Оболони» со счетом 2:1.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.
