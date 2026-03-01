В воскресенье, 1 марта, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Оболонь» встретится с «Рухом». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Оболонь-Арена», игра начнется в 15:30.

Как и ожидается, нас ждет поединок, в котором вряд ли найдется место на поле компромиссам, потому что «Рух» свой стартовый поединок после возобновления сезона проиграл, а «пивоварам» пришлось отложить дебютную игру в 2026 году на несколько дней. Команда Ивана Федыка снова посетит столицу, где ее ждет непростой поединок с «Оболонью», который будет полон порадовать собственных болельщиков, и выиграть третью игру кряду у львовян.

Напомним, матч первого круга между этими командами завершился победой «Оболони» со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.55 для «Оболони» и 3 для «Руха». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.