Оболонь – Рух – 1:0. Три очка для пивоваров. Видео голов и обзор матча

«Оболонь» и «Рух» встретились в рамках 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок проходил на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по киевскому времени.

Единственный мяч забил нападающий хозяев поля Денис Устименко.

«Оболонь» с 20 очками занимает десятое место. «Рух» с 19 баллами идет 12-м.

Украинская Премьер-лига. 18-й тур

Оболонь – Рух – 1:0

Гол: Устименко, 32