Украина. Премьер лига01 марта 2026, 17:33 |
184
0
Оболонь – Рух – 1:0. Три очка для пивоваров. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 18-го тура УПЛ
«Оболонь» и «Рух» встретились в рамках 18-го тура Украинской Премьер-лиги.
Поединок проходил на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по киевскому времени.
Единственный мяч забил нападающий хозяев поля Денис Устименко.
«Оболонь» с 20 очками занимает десятое место. «Рух» с 19 баллами идет 12-м.
Украинская Премьер-лига. 18-й тур
Оболонь – Рух – 1:0
Гол: Устименко, 32
