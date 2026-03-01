Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – Рух – 1:0. Три очка для пивоваров. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 17:33 |
184
0

Оболонь – Рух – 1:0. Три очка для пивоваров. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 18-го тура УПЛ

01 марта 2026, 17:33 |
184
0
Оболонь – Рух – 1:0. Три очка для пивоваров. Видео голов и обзор матча
ФК Оболонь

«Оболонь» и «Рух» встретились в рамках 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок проходил на стадионе «Оболонь Арена» в Киеве. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Единственный мяч забил нападающий хозяев поля Денис Устименко.

«Оболонь» с 20 очками занимает десятое место. «Рух» с 19 баллами идет 12-м.

Украинская Премьер-лига. 18-й тур

Оболонь – Рух – 1:0

Гол: Устименко, 32

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Рух Львов Оболонь - Рух видео голов и обзор Денис Устименко
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
