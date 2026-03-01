В восемнадцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026, в воскресенье, 1 марта, в Киеве встретятся «Оболонь» и «Рух». «Пивовары» проведут свой первый официальный поединок в 2026 году, а львовяне в свою очередь попытаются добыть положительный результат.

Оболонь

На этой неделе команда Александра Антоненко должна была сыграть свой поединок против «Александрии», однако из-за состояния газона на стадионе КСК «Ника», игра была отменена, что очень разозлило «пивоваров», требовавших присудить техническое поражение «Александрии».

Конечно, это стало очень досадным для «Оболони», что она приехала на матч и не смогла его провести. Но теперь команда вернулась в Киев, и в гости к Антоненко и его подопечный приедет «Рух», который сейчас переживает не лучшие времена после ухода ведущих игроков.

Также интересен тот факт, что из пяти последних поединков с львовянами, «Оболонь» проиграла лишь один раз, а два крайних матча подряд вообще завершились победами для «пивоваров» на чужом поле, а потому пришла очередь сделать это в родных стенах, тем более что в этой команде должен помочь новичок Максим Третьяков, который недавно присоединился к команде.

Рух

Львовяне, в свою очередь, несмотря на неудачный старт сезона, все же постепенно смогли изменить ситуацию, и в конце 2025 года выдали серию из четырех побед подряд, где были обыграны «Кудровка», «Александрия», «Полесье» и «Полтава».

Но спрос на игроков «Руха» рос, и на весеннюю часть сезона команда уже собралась без Эдсона Фернандо, Богдана Слюбика, Виталия Холода, Ильи Квасницы, Ростислава Ляха и Бабукара Фаала, ставшего лучшим голеадором команды во время выступлений летом/осенью.

Отсутствие тех исполнителей, конечно, сыграло не в пользу «Руха», который в первом матче после возобновления сезона уступил «Динамо», но если учитывать качество игры от киевлян, то за этот матч «Руху» точно не должно быть стыдно. На очереди команду Ивана Федыка снова ждет выезд в Киев, где в этот раз им будет противостоять «Оболонь», которая находится по соседству в турнирной таблице.

Напомним, что к команде также присоединился арендованный из "Карпат" Николай Киричок.

Статистика встреч

Между собой команды провели 11 матчей. четыре матча завершились победой «Оболони», три победы на счету «Руха», и в четырех поединках была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей составляет 11:10 в пользу «пивоваров». Последний матч между командами завершился победой «Оболони» 2:1. У «пивоваров» голами отличились Денис Устименко и Сергей Суханов, а у львовян – Ростислав Лях.

Прогноз на противостояние

У «Оболони» будет принципиальное желание взять в этом поединке 3 очка, потому что в случае победы команда Антоненко сможет обойти своего соперника в таблице. «Руху» пока поражения не сильно угрожают, однако львовянам не стоит злоупотреблять этим показателем, ведь так и до зоны вылета будет недалеко. Учитывая домашний статус поединка для «пивоваров», и последние две победы в очных противостояниях, то мы прогнозируем, что и в этой игре победа достанется «Оболони».

Ориентировочные составы:

«Оболонь»: Марченко, Шевченко, Приймак, Семенов, Мединский, Слободян, Чех, Волохатый, Нестеренко, Прокопенко, Устименко

«Рух»: Герета, Товарницкий, Китела, Киричок, Роман, Пидгурский, Слюсар, Бойко, Таллес, Левицкий, Игор Невес

