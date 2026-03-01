Калинина не сумела завоевать трофей WTA 125 в Анталье, проиграв в финале
Ангелина в двух сетах уступила Моюке Утидзиме в решающем поединке
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 202) не сумела завоевать трофей на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.
В финале украинка в двух сетах проиграла Моюке Утидзиме (Япония, WTA 104) за 2 часа.
WTA 125 Анталья. Грунт. Финал
Моюка Утидзима (Япония) [3] – Ангелина Калинина (Украина) – 7:5, 7:5
Во второй партии Ангелина не сумела реализовать сетбол на приеме в десятом гейме, после чего отдала свою подача и проиграла 12-й гейм, а с ним и матч.
Калинина в Анталье успела пройти Алевтину Ибрагимову, Катарину Завацкую, Екатерину Горгодзе и Веронику Эрьявец. На следующей неделе Ангелина снова выступит на соревнованиях в Анталии на этих же кортах.
Калинина провела третий финал на турнирах категории WTA 125. В 2022 и 2025 годах она становилась чемпионкой в Лиможе.
Утидзима на пути к трофею, помимо Ангелины, также выбила Катажину Каву, Анастасию Гасанову, Деспину Папамихаил и Майяр Шериф. Моюка впервые в карьере сыграла в финале WTA 125 и завоевала крупнейший титул.
Результаты Калининой на турнире WTA 125 в Анталье:
- R1: Ангелина Калинина – Алевтина Ибрагимова [Q] – 6:4, 4:6, 6:1
- R2: Ангелина Калинина – Катарина Завацкая [Q] – 6:1, 6:2
- R3: Ангелина Калинина – Екатерина Горгодзе – 6:4, 6:1
- 1/2 финала: Ангелина Калинина – Вероника Эрьявец [6] – 6:3, 6:1
- Финал: Ангелина Калинина – Моюка Утидзима [3] – 5:7, 5:7
