Калинина не сумела завоевать трофей WTA 125 в Анталье, проиграв в финале

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 202) не сумела завоевать трофей на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В финале украинка в двух сетах проиграла Моюке Утидзиме (Япония, WTA 104) за 2 часа.

WTA 125 Анталья. Грунт. Финал

Моюка Утидзима (Япония) [3] – Ангелина Калинина (Украина) – 7:5, 7:5

Во второй партии Ангелина не сумела реализовать сетбол на приеме в десятом гейме, после чего отдала свою подача и проиграла 12-й гейм, а с ним и матч.

Калинина в Анталье успела пройти Алевтину Ибрагимову, Катарину Завацкую, Екатерину Горгодзе и Веронику Эрьявец. На следующей неделе Ангелина снова выступит на соревнованиях в Анталии на этих же кортах.

Калинина провела третий финал на турнирах категории WTA 125. В 2022 и 2025 годах она становилась чемпионкой в Лиможе.

Утидзима на пути к трофею, помимо Ангелины, также выбила Катажину Каву, Анастасию Гасанову, Деспину Папамихаил и Майяр Шериф. Моюка впервые в карьере сыграла в финале WTA 125 и завоевала крупнейший титул.

Результаты Калининой на турнире WTA 125 в Анталье: