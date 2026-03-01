Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
01 марта 2026, 13:52 | Обновлено 01 марта 2026, 14:37
Калинина не сумела завоевать трофей WTA 125 в Анталье, проиграв в финале

Ангелина в двух сетах уступила Моюке Утидзиме в решающем поединке

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 202) не сумела завоевать трофей на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В финале украинка в двух сетах проиграла Моюке Утидзиме (Япония, WTA 104) за 2 часа.

WTA 125 Анталья. Грунт. Финал

Моюка Утидзима (Япония) [3] – Ангелина Калинина (Украина) – 7:5, 7:5

Во второй партии Ангелина не сумела реализовать сетбол на приеме в десятом гейме, после чего отдала свою подача и проиграла 12-й гейм, а с ним и матч.

Калинина в Анталье успела пройти Алевтину Ибрагимову, Катарину Завацкую, Екатерину Горгодзе и Веронику Эрьявец. На следующей неделе Ангелина снова выступит на соревнованиях в Анталии на этих же кортах.

Калинина провела третий финал на турнирах категории WTA 125. В 2022 и 2025 годах она становилась чемпионкой в Лиможе.

Утидзима на пути к трофею, помимо Ангелины, также выбила Катажину Каву, Анастасию Гасанову, Деспину Папамихаил и Майяр Шериф. Моюка впервые в карьере сыграла в финале WTA 125 и завоевала крупнейший титул.

Результаты Калининой на турнире WTA 125 в Анталье:

  • R1: Ангелина Калинина – Алевтина Ибрагимова [Q] – 6:4, 4:6, 6:1
  • R2: Ангелина Калинина – Катарина Завацкая [Q] – 6:1, 6:2
  • R3: Ангелина Калинина – Екатерина Горгодзе – 6:4, 6:1
  • 1/2 финала: Ангелина Калинина – Вероника Эрьявец [6] – 6:3, 6:1
  • Финал: Ангелина Калинина – Моюка Утидзима [3] – 5:7, 5:7
C.Пеклов
Зайво нервувала,від того купа помилок ,причому дуже прикрих.Особливо запам'яталися виходи Гелі до сітці й накидка м'яча в той кут,де суперниця....Чомусь Геля намагалася весь час на грунті грати потужними ударами,як на харді,у фіналі така гра непроконала.Маємо те що маємо.Сподіваюся,що Геля зробить висновки й ми ще будьмо свідками її багатьох перемог!
Олександр Науменко
Дуже слабка гра від Гелі. Подачі немає, вкорочені не проходять, до сітки не добігає, ще й купа НП. Так фінали не аиграють. А японка , молодець, витримала два важких матчі, поспіль.
Слава
Не вистачило сил .Подякувати за вихiд у финал. 
Alehandro
Курси дроп-шотів з підвищеною відповідальністю 
Sashamar
Нормально, хоч і прикро. Японка це сьогоднішній рівень Гелі, при тому, що Геля може додати. Наступного тижня спробує повторити експерімент з тим самим складом. Може цього разу вийде.
mevast
Надія на те що на безриб*ї  рак стане рибою для Ангели не виправдалась. Прикро.
Vlad H.
Колись один раз в Римі зіграла і все . Ментально і фізично слабкою завжди була.
