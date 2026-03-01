Стало известно, сколько заработала Калинина за финал WTA 125 в Анталье

1 марта украинка Ангелина Калинина проиграла Моюке Утидзиме в финале грунтового турнира WTA 125 в Анталье (Турция) со счетом 5:7, 5:7.

За выход в финал турецких соревнований Калинина получила чек на $8 400 и 81 очко в рейтинг WTA. Утидзима забрала $15 500 и 125 баллов.

Теперь общие призовые Калининой за карьеру составляют 4 480 915 долларов.

Помимо Калининой, в Анталье из украинок также сыграли Александра Олейникова (первая сеняая) и Катарина Завацкая (прошла квалификацию).

Олейникова и Завацкая покинули турнир во втором раунде (поражения от Амариссы Тот и Калининой соответственно). Александра и Катарина заработали по $2 000 и 15 очков.