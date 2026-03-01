Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стало известно, сколько заработала Калинина за финал WTA 125 в Анталье
WTA
01 марта 2026, 14:12 | Обновлено 01 марта 2026, 14:27
936
2

Стало известно, сколько заработала Калинина за финал WTA 125 в Анталье

1 марта Ангелина потерпела поражение от Моюки Утидзимы в поединке за трофей

01 марта 2026, 14:12 | Обновлено 01 марта 2026, 14:27
936
2 Comments
Стало известно, сколько заработала Калинина за финал WTA 125 в Анталье
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

1 марта украинка Ангелина Калинина проиграла Моюке Утидзиме в финале грунтового турнира WTA 125 в Анталье (Турция) со счетом 5:7, 5:7.

За выход в финал турецких соревнований Калинина получила чек на $8 400 и 81 очко в рейтинг WTA. Утидзима забрала $15 500 и 125 баллов.

Теперь общие призовые Калининой за карьеру составляют 4 480 915 долларов.

Помимо Калининой, в Анталье из украинок также сыграли Александра Олейникова (первая сеняая) и Катарина Завацкая (прошла квалификацию).

Олейникова и Завацкая покинули турнир во втором раунде (поражения от Амариссы Тот и Калининой соответственно). Александра и Катарина заработали по $2 000 и 15 очков.

По теме:
Калинина не сумела завоевать трофей WTA 125 в Анталье, проиграв в финале
Ангелина Калинина – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Две украинки сыграют в квалификации турнира WTA 125 в Анталье
Ангелина Калинина Катарина Завацкая Александра Олейникова WTA Анталья призовые
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Другие виды | 28 февраля 2026, 21:39 5
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве

В топ-3 также вошли Юлия Левченко и Ирина Геращенко

Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Другие виды | 01 марта 2026, 10:21 45
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича

Виктория Бущан раскритиковала спортсмена

Удар в челюсть. ЛНЗ придется быстро реагировать на поражение от Полесья
Футбол | 01.03.2026, 08:18
Удар в челюсть. ЛНЗ придется быстро реагировать на поражение от Полесья
Удар в челюсть. ЛНЗ придется быстро реагировать на поражение от Полесья
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Футбол | 28.02.2026, 20:28
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Pinky promise с Федерером. 15-летний Зизу сыграет на Индиан-Уэллс. Кто он?
Теннис | 01.03.2026, 06:09
Pinky promise с Федерером. 15-летний Зизу сыграет на Индиан-Уэллс. Кто он?
Pinky promise с Федерером. 15-летний Зизу сыграет на Индиан-Уэллс. Кто он?
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перший Серед Рівних в бані
Копійки. Але в Україні багатьом треба рік пахати за такі гроші.
Ответить
0
Serhii P.
копійки для неї
Ответить
0
Популярные новости
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
27.02.2026, 19:27 6
Футбол
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
27.02.2026, 21:06 1
Футбол
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
28.02.2026, 07:30 4
Бокс
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
27.02.2026, 09:11 12
Футбол
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
27.02.2026, 15:37 8
Футбол
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 15:17 44
Футбол
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
28.02.2026, 04:00 22
Бокс
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
27.02.2026, 19:05 11
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем