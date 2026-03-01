Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 20:49
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине

В центральном матче тура ЛНЗ уступил Полесью и потерял лидерство

Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
ФК Шахтер

В уик-энд состоялись матчи 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

По два поединка прошли в пятницу и субботу, три поединка закончились в воскресенье, а одна игра вынесена на понедельник.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В центральном матче тура ЛНЗ уступил Полесью (1:3) и потерял лидерство в УПЛ.

Новым лидером стал Шахтер, переигравший Верес (1:0). Динамо идет 4-м после разгрома Эпицентра (4:0).

Топ-8 УПЛ: Шахтер (41) ЛНЗ (38), Полесье (36), Динамо (32), Кривбасс (30), Металлист 1925, Колос (по 28), Заря (24).

В опасной зоне: Кудровка (16), Эпицентр (14), Александрия (11), Полтава (9). Две команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.

В последнем матче 18-го тура 2 марта в 13:00 сыграют аутсайдеры: Полтава – Кудровка.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд
  • 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
  • 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 18-й тур

  • 27.02. 13:00. Динамо Киев – Эпицентр – 4:0
  • 27.02. 15:30. Шахтер Донецк – Верес Ровно – 1:0
  • 28.02. 13:00. ЛНЗ Черкассы – Полесье Житомир – 1:3
  • 28.02. 15:30. Металлист 1925 – Александрия – 1:0
  • 01.03. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Заря Луганск – 3:1
  • 01.03. 15:30. Оболонь Киев – Рух Львов – 1:0
  • 01.03. 18:00. Карпаты Львов – Колос Ковалевка – 0:1
  • 02.03. 13:00. Полтава – Кудровка

Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 18 12 5 1 46 - 12 06.03.26 13:00 Александрия - Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс 41
2 ЛНЗ 18 12 2 4 23 - 11 09.03.26 18:00 Верес - ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка 38
3 Полесье 18 11 3 4 31 - 12 08.03.26 18:00 Полесье - Динамо Киев28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря 36
4 Динамо Киев 18 9 5 4 40 - 21 08.03.26 18:00 Полесье - Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава 32
5 Кривбасс 18 8 6 4 31 - 25 07.03.26 15:30 Оболонь - Кривбасс01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс 30
6 Металлист 1925 17 7 7 3 19 - 12 09.03.26 15:30 Рух Львов - Металлист 192528.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 1925 28
7 Колос Ковалевка 18 7 7 4 18 - 15 07.03.26 13:00 Эпицентр - Колос Ковалевка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка 28
8 Заря 18 6 6 6 22 - 23 08.03.26 13:00 Заря - Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря 24
9 Верес 17 5 6 6 16 - 20 09.03.26 18:00 Верес - ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес 21
10 Оболонь 17 5 5 7 13 - 27 07.03.26 15:30 Оболонь - Кривбасс01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк 20
11 Карпаты Львов 18 4 7 7 20 - 25 08.03.26 15:30 Карпаты Львов - Кудровка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов 19
12 Рух Львов 18 6 1 11 15 - 25 09.03.26 15:30 Рух Львов - Металлист 192501.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов 19
13 Кудровка 17 4 4 9 21 - 32 02.03.26 13:00 Полтава - Кудровка23.02.26 Кудровка 2:2 Заря12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка 16
14 Эпицентр 18 4 2 12 18 - 33 07.03.26 13:00 Эпицентр - Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 1925 14
15 Александрия 17 2 5 10 14 - 29 06.03.26 13:00 Александрия - Шахтер Донецк28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия 11
16 Полтава 17 2 3 12 16 - 41 02.03.26 13:00 Полтава - Кудровка20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ 9
Полная таблица

По теме:
Фанаты Гезтепе адресовали важное послание Шахтеру при помощи баннера
Карпаты – Колос – 0:1. Удаление и 2 пенальти. Видео голов и обзор матча
Два промаха с пенальти, но не сухарь. Колос обыграл Карпаты во Львове
Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Заря Луганск Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Металлист 1925 Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
