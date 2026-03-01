Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине

В уик-энд состоялись матчи 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

По два поединка прошли в пятницу и субботу, три поединка закончились в воскресенье, а одна игра вынесена на понедельник.

В центральном матче тура ЛНЗ уступил Полесью (1:3) и потерял лидерство в УПЛ.

Новым лидером стал Шахтер, переигравший Верес (1:0). Динамо идет 4-м после разгрома Эпицентра (4:0).

Топ-8 УПЛ: Шахтер (41) ЛНЗ (38), Полесье (36), Динамо (32), Кривбасс (30), Металлист 1925, Колос (по 28), Заря (24).

В опасной зоне: Кудровка (16), Эпицентр (14), Александрия (11), Полтава (9). Две команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.

В последнем матче 18-го тура 2 марта в 13:00 сыграют аутсайдеры: Полтава – Кудровка.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 18-й тур

27.02. 13:00. Динамо Киев – Эпицентр – 4:0

27.02. 15:30. Шахтер Донецк – Верес Ровно – 1:0

28.02. 13:00. ЛНЗ Черкассы – Полесье Житомир – 1:3

28.02. 15:30. Металлист 1925 – Александрия – 1:0

01.03. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Заря Луганск – 3:1

01.03. 15:30. Оболонь Киев – Рух Львов – 1:0

01.03. 18:00. Карпаты Львов – Колос Ковалевка – 0:1

02.03. 13:00. Полтава – Кудровка

Турнирная таблица УПЛ