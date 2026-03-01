Дерби на стандартах: защитники решили всё. Арсенал дожал Челси
Арсенал минимально переиграл Челси в матче 28-го тура
В 28-м туре английской Премьер-лиги «Арсенал» на «Эмирейтс» принимал «Челси».
Лондонское дерби получилось напряжённым и прагматичным – слишком многое стояло на кону. Первый тайм прошёл в вязкой позиционной борьбе. Команды действовали аккуратно, почти без риска. «Арсеналу» нужны были очки в чемпионской гонке, «Челси» – чтобы не отпустить зону топ-4. С игры почти ничего не возникало, поэтому всё закономерно решил стандарт. После углового Габриэл выиграл второй этаж и сбросил на Салиба – удар с нескольких метров, рикошет от Сарра, и мяч оказался в сетке. Санчес задел его пальцами, но спасти не смог – 1:0. И всё же при довольно блеклой игре «Челси» ушёл на перерыв при равном счёте: Инкапье срезал мяч в собственные ворота после углового – 1:1. Дерби начиналось заново.
Во втором тайме «Челси» выглядел живее: агрессивный прессинг, удары в створ, ощущение, что гости нашли свой темп. Но снова стандарт стал решающим – подача с углового, Тимбер выигрывает воздух и делает 2:1. И вот после этого всё пошло не по плану «синих». Вместо холодной реакции – всплеск эмоций. Споры с арбитром, первая жёлтая для Педру Нету. Абсолютно лишняя, импульсивная. А затем – грубый срыв атаки и вторая карточка. Важно не то, что «Челси» играл плохо. Напротив – команда прибавила и реально могла вернуться в матч. Но удаление Нету оборвало этот импульс. В меньшинстве структура рассыпалась, темп упал, и та энергия, которую гости только начали набирать, просто исчезла.
Даже вдесятером «Челси» попытался устроить финальный штурм. Райя вытащил сложнейший мяч после коварной подачи Гарначо, а в самой концовке гости всё же отправили мяч в сетку. На мгновение показалось – драматическая развязка состоялась. Но флажок лайнсмена поднят. Офсайд.
2:1 – «Арсенал» берёт дерби за счёт стандартов и хладнокровия. А «Челси» уезжает с пониманием: в матчах такого уровня решают не только эпизоды, но и самообладание.
Английская Премьер-лига. 28-й тур.
«Арсенал» – «Челси» – 2:1
Голы: Салиба, 21, Тимбер, 67 – Инкапье (45+1, АГ)
Предупреждения: Хато, 65 – Палмер, 60, Нету, 67, 70, Энцо, 78.
Удаление: Нету, 70
«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Габриэл, Инкапье, Райс (Нергор, 76), Субименди, Эзе, Сака, Троссард (Мартинелли, 55), Дьёкереш (Хаверц, 76)
Запасные: Аррисабалага, Жезус, Хаверц, Калафиори, Льюис-Скелли, Мадуэке, Мартинелли, Москера, Нергор
«Челси»: Санчес, Джеймс, Сарр (Адарабийо, 90), Чалоба, Хато (Густо, 76), Кайседо, Сантос (Лавия, 76), Энцо Фернандес (Дилеп, 86), Палмер (Гарнача, 86), Нету, Педро
Запасные: Адарабийо, Ачимпонг, Бадьяшиль, Гарначо, Густо, Гиу, Дилеп, Йоргенсен, Лавия
Арбитр: Даррен Ингленд (Донкастер, Англия)
Стадион: «Emirates» (Лондон)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 1 марта в 19:30 по Киеву
Владислав призвал лишить Сергея звания Героя Украины