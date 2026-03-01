Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дерби на стандартах: защитники решили всё. Арсенал дожал Челси
Чемпионат Англии
Арсенал
01.03.2026 18:30 – FT 2 : 1
Челси
Англия
01 марта 2026, 20:31 | Обновлено 01 марта 2026, 20:58
Дерби на стандартах: защитники решили всё. Арсенал дожал Челси

Арсенал минимально переиграл Челси в матче 28-го тура

ФК Арсенал

В 28-м туре английской Премьер-лиги «Арсенал» на «Эмирейтс» принимал «Челси».

Лондонское дерби получилось напряжённым и прагматичным – слишком многое стояло на кону. Первый тайм прошёл в вязкой позиционной борьбе. Команды действовали аккуратно, почти без риска. «Арсеналу» нужны были очки в чемпионской гонке, «Челси» – чтобы не отпустить зону топ-4. С игры почти ничего не возникало, поэтому всё закономерно решил стандарт. После углового Габриэл выиграл второй этаж и сбросил на Салиба – удар с нескольких метров, рикошет от Сарра, и мяч оказался в сетке. Санчес задел его пальцами, но спасти не смог – 1:0. И всё же при довольно блеклой игре «Челси» ушёл на перерыв при равном счёте: Инкапье срезал мяч в собственные ворота после углового – 1:1. Дерби начиналось заново.

Во втором тайме «Челси» выглядел живее: агрессивный прессинг, удары в створ, ощущение, что гости нашли свой темп. Но снова стандарт стал решающим – подача с углового, Тимбер выигрывает воздух и делает 2:1. И вот после этого всё пошло не по плану «синих». Вместо холодной реакции – всплеск эмоций. Споры с арбитром, первая жёлтая для Педру Нету. Абсолютно лишняя, импульсивная. А затем – грубый срыв атаки и вторая карточка. Важно не то, что «Челси» играл плохо. Напротив – команда прибавила и реально могла вернуться в матч. Но удаление Нету оборвало этот импульс. В меньшинстве структура рассыпалась, темп упал, и та энергия, которую гости только начали набирать, просто исчезла.

Даже вдесятером «Челси» попытался устроить финальный штурм. Райя вытащил сложнейший мяч после коварной подачи Гарначо, а в самой концовке гости всё же отправили мяч в сетку. На мгновение показалось – драматическая развязка состоялась. Но флажок лайнсмена поднят. Офсайд.

2:1 – «Арсенал» берёт дерби за счёт стандартов и хладнокровия. А «Челси» уезжает с пониманием: в матчах такого уровня решают не только эпизоды, но и самообладание.


​Английская Премьер-лига. 28-й тур.

«Арсенал» – «Челси» – 2:1

Голы: Салиба, 21, Тимбер, 67 – Инкапье (45+1, АГ)

Предупреждения: Хато, 65 – Палмер, 60, Нету, 67, 70, Энцо, 78.

Удаление: Нету, 70

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Габриэл, Инкапье, Райс (Нергор, 76), Субименди, Эзе, Сака, Троссард (Мартинелли, 55), Дьёкереш (Хаверц, 76)

Запасные: Аррисабалага, Жезус, Хаверц, Калафиори, Льюис-Скелли, Мадуэке, Мартинелли, Москера, Нергор

«Челси»: Санчес, Джеймс, Сарр (Адарабийо, 90), Чалоба, Хато (Густо, 76), Кайседо, Сантос (Лавия, 76), Энцо Фернандес (Дилеп, 86), Палмер (Гарнача, 86), Нету, Педро

Запасные: Адарабийо, Ачимпонг, Бадьяшиль, Гарначо, Густо, Гиу, Дилеп, Йоргенсен, Лавия

Арбитр: Даррен Ингленд (Донкастер, Англия)

Стадион: «Emirates» (Лондон)

Арсенал - Челси Челси Арсенал Лондон отчеты Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
