1 марта в 18:30 прошел центральный матч 28-го тура Английской Премьер-лиги.

В лондонском дерби Арсенал одолел Челси на домашнем стадионе Эмирейтс.

Все голы были забиты после исполнения угловых. У канониров отличились Уильям Салиба и Юрриен Тимбер, а взятие ворот гостями записано как автогол Пьеро Инкапье.

Канониры укрепили лидерство. Топ-6 АПЛ: Арсенал (64 очка), Манчестер Сити (59), Ман Юнайтед, Астон Вилла (по 51), Ливерпуль (48), Челси (45).

АПЛ. 28-й тур, 1 марта 2026

Арсенал – Челси – 2:1

Голы: Салиба, 21, Тимбер, 67 – Инкапье, 45+2 (автогол)

Удаление: Педру Нету, 70 (Челси)

Видео голов и обзор матча (ожидается)