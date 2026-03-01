Арсенал – Челси – 2:1. Мастер-класс по угловым. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 28-го тура Английской Премьер-лиги
1 марта в 18:30 прошел центральный матч 28-го тура Английской Премьер-лиги.
В лондонском дерби Арсенал одолел Челси на домашнем стадионе Эмирейтс.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Все голы были забиты после исполнения угловых. У канониров отличились Уильям Салиба и Юрриен Тимбер, а взятие ворот гостями записано как автогол Пьеро Инкапье.
Канониры укрепили лидерство. Топ-6 АПЛ: Арсенал (64 очка), Манчестер Сити (59), Ман Юнайтед, Астон Вилла (по 51), Ливерпуль (48), Челси (45).
АПЛ. 28-й тур, 1 марта 2026
Арсенал – Челси – 2:1
Голы: Салиба, 21, Тимбер, 67 – Инкапье, 45+2 (автогол)
Удаление: Педру Нету, 70 (Челси)
Видео голов и обзор матча (ожидается)
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игрок подписал контракт с Колосом
Ангелина в двух сетах уступила Моюке Утидзиме в решающем поединке
Хоча хвороба останніх хвилин здається прогресує.
Тільки офсайд і чудова гра Райа не дозволили Челсі в меншості зрівняти.