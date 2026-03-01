Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Челси – 2:1. Мастер-класс по угловым. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Арсенал
01.03.2026 18:30 – FT 2 : 1
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 марта 2026, 20:32 |
679
2

Арсенал – Челси – 2:1. Мастер-класс по угловым. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 28-го тура Английской Премьер-лиги

01 марта 2026, 20:32 |
679
2 Comments
Арсенал – Челси – 2:1. Мастер-класс по угловым. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

1 марта в 18:30 прошел центральный матч 28-го тура Английской Премьер-лиги.

В лондонском дерби Арсенал одолел Челси на домашнем стадионе Эмирейтс.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Все голы были забиты после исполнения угловых. У канониров отличились Уильям Салиба и Юрриен Тимбер, а взятие ворот гостями записано как автогол Пьеро Инкапье.

Канониры укрепили лидерство. Топ-6 АПЛ: Арсенал (64 очка), Манчестер Сити (59), Ман Юнайтед, Астон Вилла (по 51), Ливерпуль (48), Челси (45).

АПЛ. 28-й тур, 1 марта 2026

Арсенал – Челси – 2:1

Голы: Салиба, 21, Тимбер, 67 – Инкапье, 45+2 (автогол)

Удаление: Педру Нету, 70 (Челси)

Видео голов и обзор матча (ожидается)

События матча

70’
Педру Нету (Челси) получает красную карточку.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Юрриен Тимбер (Арсенал), асcист Деклан Райс.
45’ +2
ГОЛ ! Автогол забил Пьеро Инкапье (Арсенал).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Вильям Салиба (Арсенал), асcист Габриэль.
По теме:
Арсенал повторил рекорд АПЛ по голам после угловых в одном сезоне
Челси стал командой, которую Артета в качестве тренера побеждал чаще всего
Боэли удивил признанием, почему купил Кукурелью в Челси
Микель Артета Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Арсенал - Челси видео голов и обзор Вильям Салиба Пьеро Инкапье автогол удаление (красная карточка) Юрриен Тимбер Педру Нету
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Тут моя страна и мои люди. До лета поиграю точно»
Футбол | 01 марта 2026, 18:12 1
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Тут моя страна и мои люди. До лета поиграю точно»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Тут моя страна и мои люди. До лета поиграю точно»

Игрок подписал контракт с Колосом

Калинина не сумела завоевать трофей WTA 125 в Анталье, проиграв в финале
Теннис | 01 марта 2026, 13:52 12
Калинина не сумела завоевать трофей WTA 125 в Анталье, проиграв в финале
Калинина не сумела завоевать трофей WTA 125 в Анталье, проиграв в финале

Ангелина в двух сетах уступила Моюке Утидзиме в решающем поединке

Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Другие виды | 01.03.2026, 10:21
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Футбол | 01.03.2026, 09:41
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
Футбол | 01.03.2026, 00:33
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Дуже на тоненького виграли. Але з перемогою.
Хоча хвороба останніх хвилин здається прогресує. 
Тільки офсайд і чудова гра Райа не дозволили Челсі в меншості зрівняти.
Ответить
+1
ptolemeus
Голи не пахнуть) Ніхто не заважає іншим командам так само довершити свою гру на стандартах.
Ответить
0
Популярные новости
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
28.02.2026, 22:00 42
Футбол
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
28.02.2026, 04:00 22
Бокс
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
28.02.2026, 09:18 8
Футбол
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
28.02.2026, 05:00 2
Футбол
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
28.02.2026, 02:30 4
Футбол
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
28.02.2026, 12:19
Футбол
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
01.03.2026, 09:03
Бокс
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
01.03.2026, 06:43 17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем