Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал – Челси. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Англии
Арсенал
01.03.2026 18:30 - : -
Челси
Англия
117
0

Арсенал – Челси. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 28-го тура английской Премьер-лиги

Арсенал – Челси. Текстовая трансляция матча
ФК Арсенал

В 28-м туре Английской Премьер-лиги нас ждёт большое лондонское дерби: «Арсенал» на «Эмирейтс» принимает «Челси». Встреча начнется в воскресенье 1 марта в 18:30.

«Арсенал» подходит к игре в хорошем настроении. Разгром «Тоттенхэма» 4:1 в прошлом туре стал отличным ответом на разговоры о возможном спаде. Две ничьи до этого скорее выглядели как осечка, чем как системная проблема. Сейчас команда держится на первом месте, но отрыв от «Манчестер Сити» остаётся слишком скромным, чтобы расслабляться. Каждая игра – как финал, а дерби – тем более.

«Челси» начинал год бодро, с серией уверенных побед и ощущением, что команда поймала ритм. Однако февраль оказался непростым: вылет из Кубка лиги после поражения от того же «Арсенала», затем потери очков в матчах с «Лидсом» и «Бёрнли». Турнирные перспективы уже не такие радужные, но в дерби мотивация всегда особенная – здесь форму и таблицу можно смело отодвинуть в сторону.

Обе команды любят играть вперёд. «Арсенал» дома наверняка постарается задать высокий темп и сразу взять инициативу под контроль. Вопрос в том, сумеет ли «Челси» выдержать давление и воспользоваться своими шансами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Челси», за которой можно следить на украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Арсенал
1 марта 2026 -
18:30
Челси
