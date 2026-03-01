Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Арсенал
01.03.2026 18:30 - : -
Челси
Англия
01 марта 2026, 17:27 |
Арсенал – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 1 марта в 18:30 по Киеву

ФК Арсенал

В воскресенье, 1 марта, состоится поединок 28-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Арсенал

Очень уверенные результаты демонстрируют «канониры» в текущем сезоне, хотя в последних играх клуб сдал немного. После 27 туров Премьер-лиги на балансе «Арсенала» есть 61 очко, благодаря которым он пока находится на 1-м месте турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего конкурента «Манчестер Сити» составляет 5 баллов, однако «горожане» имеют игру в запасе. В Кубке Англии коллектив квалифицировался в 1/8 финала, где будет играть против «Мансфилда» (выступающего в 3-м по силе дивизионе), а в Кубке лиги дошел до финала, встретится с тем же «Манчестер Сити».

В Лиге чемпионов лонлонцы квалифицировались в 1/8 финала, где будут играть против леверкузенского «Байера».

Челси

Не самые стабильные результаты демонстрируют синие в текущем сезоне. За 27 туров Премьер-лиги Челси удалось набрать 45 очков, которые пока позволяют занимать 5-ю позицию общего зачета. Расстояние от 3-го и от 7-го места почти одинаковое – 6 и 5 баллов соответственно. В Кубке Англии коллектив также квалифицировался в 1/8 финала, где будет противостоять «Рексгему», а в Кубке лиги вылетел от «Арсенала» в полуфинале.

Кроме этого, «пенсионерам» удалось пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, где их ждет противостояние с «ПСЖ».

Личные встречи

В последних 11 поединках между клубами полное преимущество имеет «Арсенал». Канонирам за это время удалось одержать 8 побед, а еще 3 игры завершились вничью.

Интересные факты

  • «Арсенал» непобедим дома уже 8 игр подряд. На балансе команды 6 побед и 2 ничьи.
  • За 8 предыдущих поединков «Челси» лишь раз сохранил ворота сухими.
  • «Челси» победил в 5/6 последних выездных поединках.

Прогноз

Лондонское дерби между клубами всегда насыщенное и богатое голами, поэтому я поставлю на «обе забьют» (с коэффициентом 1.77 по линии БК betking).

Арсенал
1 марта 2026 -
18:30
Челси
Обе забьют 1.77
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Арсенал Лондон Челси Арсенал - Челси прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
