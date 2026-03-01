Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Кривбасс
01.03.2026 13:00 – FT 3 : 1
Заря
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 15:02
Вновь от ножа, но вновь неудача. Заря уступила Кривбассу

Команда Скрипника упустила кучу голевых моментов

Вновь от ножа, но вновь неудача. Заря уступила Кривбассу
ФК Кривбасс

Трудно и неравномерно возвращается футбол украинской Премьер-лиги в базовые города для команд-участниц соревнований. В прошлые выходные мы говорили о проблемах в Александрии с состоянием газона, а на этот раз криворожский «Кривбасс» сделал определенные выводы из этой ситуации и не стал рисковать проведением матча восемнадцатого тура против луганской «Зари». Поэтому вместо пейзажей более привычного для команды Патрика ван Леувена стадиона «Горняк», зрители имели возможность наблюдать за солнечной домашней ареной «Колоса» в Ковалевке.

Однако нам, обычным болельщикам украинского футбола, было гораздо важнее, не повлияет ли этот переезд на качество самой игры в исполнении обеих команд. Ведь в первом круге именно эта пара откровенно понравилась своей игрой на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, которая завершилась победой «красно-белых» с боевым счетом 3:2. Тогда все отмечали настрой обеих команд играть без центра поля и исключительно в атакующий футбол.

И на этот раз отчетный поединок также имеет право на подобную репутацию. Потому что начался он сразу же с забитого гостями мяча. «Заря» упорно давила на чужой половине, и это привело к неуклюжим действиям Дибанго на левом фланге собственной штрафной. Защитник сначала едва не срезал мяч в собственные ворота, от чего подстраховал Виливальд, а вот от проигранной борьбы за отскок против Слесаря и последующего прострела на Андушича страховать уже было некому.

Однако неудачный старт игры «Кривбасс» никоим образом не расстроил, поэтому «красно-белые» быстро ответили своим голом уже на 9 минуте. Тогда Парако все сделал для Лина своим пасом пяткой на правый фланг чужой штрафной, поэтому партнеру оставалось просто не промахнуться ударом в ближний угол. И в дальнейшем этот острый темп игры нисколько не спадал.

При этом команде ван Леувена ближе к середине тайма удалось перебросить игру на чужую половину, где уже откровенно начала ошибаться «Заря». Это привело, в частности, к голу на 30 минуте от Задераки, который завершил прострел Дибанго с левого фланга. А затем начал издалека выцеливать удары Мендоза, и в конце концов положил хитрый удар из глубины левого фланга в ближний угол в компенсированное время, за которым не уследил Сапутин. Очевидная ошибка вратаря гостей.

Это дало возможность «Кривбассу» проводить вторую половину игры уже с большим акцентом на игру в защите. Впрочем, эта оборона имела все шансы провалиться, когда после возобновления игры стабильно получала забросы за спины игрокам «красно-белых». Однако «Заря» в целом после перерыва продемонстрировала очень слабую реализацию голевых моментов, которых было даже больше, чем просто на спасение этой игры по совокупности.

Каким-то образом попадал мяч дважды в перекладину во время удара Слесаря с левого угла вратарской, а также подачи/удара Андушича иногда не хватало банального везения, чтобы залететь за воротник Кемкину. А также хозяева качественно ловили соперников в офсайды своим высоким блоком, который в итоге смогли взять под контроль. Так что время шло, луганчане не забивали, а потом у них уже банально не хватало сил на скорости преодолевать всю дистанцию игры.

В следующие выходные криворожский «Кривбасс» поедет в киевскую «Оболонь», а луганская «Заря» будет играть домашний матч против СК «Полтава».

Наши оценки:

«Кривбасс» (замены): Мая – 6,0, Рохас – б/о, Боднар – б/о, Джовани – б/о.

«Заря» (замены): Дрышлюк – б/о, Саленко – б/о, Горбач – б/о.

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

«Кривбасс» – «Заря» - 3:1

Голы: Лин, 9, Задерака, 30, Мендоза, 45+2 — Андушич, 2

Предупреждение: Попара, 55, Кушниренко, 58

«Кривбасс»: Кемкин – Дибанго, Джонс, Вилвальд, Юрчец – Каменский (м83), Араухо, Задерака – Мендоза (Джовани, 87), Парако (Рохас, 83), Лин (Мая, 70).

«Заря»: Сапутин – Жуниньо (Саленко, 82), Яныч, Джордан, Пердута – Вантух, Папара, Кушниренко (Дришлюк, 71), Слесарь (Горбач, 82) – Будковский, Андушич.

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

Удары (в створ) – 12 (4) : 17 (10)
Угловые – 5 : 13
Оффсайды – 1 : 8

КРИВБАСС - ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 4°C

