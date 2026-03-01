Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Виктор СКРИПНИК: «Терять было нечего»
Премьер-лига
Кривбасс
01.03.2026 13:00 – FT 3 : 1
Заря
Украина. Премьер лига
Виктор СКРИПНИК: «Терять было нечего»

Тренер «Зари» дал комментарий после поражения от «Кривбасса»

ФК Заря. Виктор Скрипник

Украинский тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал поражение его подопечных от «Кривбасса» (1:3) в матче 18-го тура УПЛ:

«Игра была интенсивной. Не могу сказать, что моя команда играла очень плохо, но те мячи, которые мы пропускаем... В прошлом туре и сегодня... Ладно, если бы у нас моментов не было. А так создаем их много, но не забиваем. Надо, наверное, сходить в церковь.

Во втором тайме побежали вперед. Терять было нечего. Было желание, были возможности забить. Но и соперник тоже опытный.

Против нас играла быстрая, индивидуально сильная команда. Хочется, чтобы каждый удар залетал в ворота соперника, как в наши в последних поединках».

Даниил Кирияка Источник: ФК Заря Луганск
