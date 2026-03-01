Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Кривбасс
01.03.2026 13:00 - : -
Заря
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 08:04 | Обновлено 01 марта 2026, 08:07
Кривбасс – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игра равных команд, которые соревнуются за еврокубки, но пока не выглядят готовыми к ним

01 марта 2026, 08:04
Кривбасс – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Кривбасс

В воскресенье, 1 марта, состоится поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся криворожский «Кривбасс» и луганская «Заря». Матч пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 13:00.

  Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кривбасс

«Кривбасс» перед началом сезона считался одним из потенциальных аутсайдеров, или же, как минимум, командой, которая только будет строиться. Особых успехов никто, кроме, конечно, преданных болельщиков, от команды не ожидал.

Однако Патрик ван Леувен посрамил скептиков. Конечно, надолго удержаться на первом месте, которое на протяжении чемпионата даже было ситуативным достижением команды, не удалось из-за ограниченного кадрового потенциала, однако и без того борьба за еврокубки вместо борьбы за вылет – отличный результат. В случае успеха в воскресном матче «Кривбасс» будет отставать от четвертого «Динамо» только на два очка.

Зимой клуб покинули украинские лидеры Твердохлеб и Микитишин, перешедшие в ЛНЗ. Также уже после возобновления чемпионата Кривой Рог покинул легионер Ндомбази, который, как и многие его подобные коллеги, роли в команде не играл. В селекции команды выходит брать количеством, поэтому на каждых Мендозу и Парако находятся Аморозо и Ндомбази. Кстати, есть слухи об интересе к Мендозе и Дибанго харьковскому «Металлисту 1925», но пока только слухи.

Как раз против харьковчан играла команда ван Леувена в первом матче после зимы. Забить не удалось никому.

Текущую игру криворожцы раньше времени перенесли в Ковалевку, чтобы не повторить судьбу «Александрии» и не иметь потенциальных шансов на техническое поражение из-за неудовлетворительного состояния поля.

Заря

«Заря» теоретически тоже борется за еврокубки, но вряд ли туда попадет, поскольку есть много более сильных команд. Справедливости стоит отметить, что и не вылетит луганская команда, поскольку вылетать тоже есть кому. Поэтому остаток чемпионата является возможностью получить бесценный опыт без особого переживания за результат.

В первом туре после возобновления чемпионата состоялась типичная картина, характеризующая текущее положение дел в «Заре». Игра шла к уверенной победе 2:0 над «Кудровкой», но два автогола Джордана принесли команде только ничью. Конечно, это был несчастный случай, но ситуация достаточно показательна.

Лазарет команды до сих пор не пуст. Надолго выбыл один из лидеров Мичин, до сих пор вне игры Башич и Елавич.

Правда, восстановился центрбек Яньич, который осенью был важной боевой единицей.

История встреч

Между собой одноименные клубы сыграли очень много матчей, пусть и не всегда это были именно эти юридические лица. Значительное преимущество у «Кривбасса», который был сильнее 17 раз, проигрывал только в восьми матчах и четыре игры сводил к ничьим. Разница мячей – 44:25.

Ориентировочные составы

«Кривбасс»: Кемкин – Юрчец, Вилливальд, Джонс, Дибанго – Араухо, Шевченко – Лин, Задерака, Мендоза – Парако

«Заря»: Сапутин – Пердута, Джордан, Эскинья, Жуниньо – Попара, Кушниренко – Слесар, Анджушич, Вантух – Будкивский

Прогноз на противостояние

На поле «Кривбасса» можно было бы ставить на победу хозяев, но на нейтральном стадионе спрогнозируем ничейный результат матча.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.64 для Кривбаса и 3.03 для Зари. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Кривбасс
1 марта 2026 -
13:00
Заря
Ничья 3.10
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
