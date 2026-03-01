Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кривбасс – Заря – 3:1. Шедевр Мендосы. Видео голов и обзор матча
01.03.2026 13:00 – FT 3 : 1
Кривбасс – Заря – 3:1. Шедевр Мендосы. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка УПЛ

УПЛ

В воскресенье, 1 марта, состоится матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между «Кривбассом» и луганской «Зарей».

Команды встретились на стадионе «Колос» в Ковалевке. Игра завершилась со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Особенно красивым получился гол Глейкера Мендосы, забитый ударом из-за пределов штрафной площадки.

Украинская Премьер-лига 2025/26. 18-й тур, 1 марта
Кривбасс – Заря – 3:1
Голы: Лин, 9, Задерака, 30, Мендоса, 45+3 – Анджушич, 3

Видеообзор матча

ГОЛ, 0:1! Неманья Анджушич, 3 мин.

ГОЛ, 1:1! Бар Лин, 9 мин.

ГОЛ, 2:1! Максим Задерака, 30 мин.

ГОЛ, 3:1! Глейкер Мендоса, 45+3 мин.

События матча

45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Глейкер Мендоса (Кривбасс), асcист Иван Дибанго.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Задерака (Кривбасс), асcист Иван Дибанго.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Бар Лин (Кривбасс), асcист Карлос Парако.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Неманя Анджушич (Заря), асcист Артем Слесар.
