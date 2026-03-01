В воскресенье, 1-го марта, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и луганская «Заря». Матч пройдет в с. Ковалевка, на поле стадиона «Колос», начало в 13:00.

Очередной матч, который будет проходить за пределами возможной базовой локации одной из команд. В Кривом Роге на данный момент поле не готово принимать встречу соседей по турнирной таблице, по итогам которой коллектив Патрика ван Леувена может оторваться от преследователей уже на шесть очков. Или же подопечные Виктора Скрипника догонят конкурентов, тогда как ничья навряд ли устроит обе стороны. Тем интереснее.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.64 для Кривбаса и 3.03 для Зари. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.