Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кривбасс – Заря. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Кривбасс
01.03.2026 13:00 - : -
Заря
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 03:07
12
0

Кривбасс – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги

01 марта 2026, 03:07
12
0
Кривбасс – Заря. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 1-го марта, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и луганская «Заря». Матч пройдет в с. Ковалевка, на поле стадиона «Колос», начало в 13:00.

Очередной матч, который будет проходить за пределами возможной базовой локации одной из команд. В Кривом Роге на данный момент поле не готово принимать встречу соседей по турнирной таблице, по итогам которой коллектив Патрика ван Леувена может оторваться от преследователей уже на шесть очков. Или же подопечные Виктора Скрипника догонят конкурентов, тогда как ничья навряд ли устроит обе стороны. Тем интереснее.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Кривбасс
1 марта 2026
13:00
Заря
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Кривбасс - Заря текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
