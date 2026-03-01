Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Ванат забил гол в ворота Сельты и вывел Жирону вперед
Испания
01 марта 2026, 22:39 | Обновлено 01 марта 2026, 23:17
2755
11

Владислав отличился на 35-й минуте матча 26-го тура Ла Лиги 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский форвард каталонской Жироны Владислав Ванат забил гол в матче 26-го тура Ла Лиги 2025/26 против Сельты.

Ванат поразил ворота соперников на 35-й минуте и сделал счет 1:0 в пользу красно-белых. Ассист на украинца отдал Аксель Витсель.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Ваната этот гол стал девятым в текущем сезоне чемпионата Испании. В активе 24-летнего украинца также одна голевая передача.

Владислав отметился результативным действием в третьем поединке подряд. 16 февраля он отдал ассист в игре с Барселоной (2:1), а 23 февраля забил в матче против Алавеса (2:2).

Помимо Ваната, в стартовом составе Жироны на поединок с Сельтой из украинцев также вышел Виктор Цыганков.

Жирона и Сельта начали очное противостояние 1 марта в 22:00 по Киеву на стадионе Монтиливи в Каталонии.

❗️ ВИДЕО. Как Ванат забил гол в ворота Сельты и вывел Жирону вперед

видео голов и обзор Владислав Ванат Жирона Сельта Ла Лига чемпионат Испании по футболу Аксель Витсель
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sahka1981
Молодець!
Ответить
+9
Показать Скрыть 1 ответ
Dynamo1927
Super! Don't stop! 
Ответить
+7
Alex
Головне,що знову забив!Вже 9 м'ячів забив.
Ответить
+6
Boodya
Красава, так тримати 👍
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Микола Захарченко
Щоб так і за Збірну ! 🇺🇦👍
Ответить
+5
Viktor Shuper
ля наші топчики, роблять погоду в Іспанії! що Вітя, що Ванат. у цьому матчі Циганков теж загалом дуже круто грає
Ответить
+5
Footballka
Молодець, забиває майже у кожному матчі. 
Ответить
+2
Євгеній Січкаренко
Що значить вчасно піти з динами
Ответить
-12
Показать Скрыть 1 ответ
