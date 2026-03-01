ВИДЕО. Как Ванат забил гол в ворота Сельты и вывел Жирону вперед

Украинский форвард каталонской Жироны Владислав Ванат забил гол в матче 26-го тура Ла Лиги 2025/26 против Сельты.

Ванат поразил ворота соперников на 35-й минуте и сделал счет 1:0 в пользу красно-белых. Ассист на украинца отдал Аксель Витсель.

Для Ваната этот гол стал девятым в текущем сезоне чемпионата Испании. В активе 24-летнего украинца также одна голевая передача.

Владислав отметился результативным действием в третьем поединке подряд. 16 февраля он отдал ассист в игре с Барселоной (2:1), а 23 февраля забил в матче против Алавеса (2:2).

Помимо Ваната, в стартовом составе Жироны на поединок с Сельтой из украинцев также вышел Виктор Цыганков.

Жирона и Сельта начали очное противостояние 1 марта в 22:00 по Киеву на стадионе Монтиливи в Каталонии.

Getty Images/Global Images Ukraine

