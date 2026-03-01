ВИДЕО. Как Ванат отпраздновал гол в матче Жироны и Сельты

1 марта украинский форвард Владислав Ванат отличился забитым голом в матче 26-го тура Ла Лиги 2025/26 между командами Жирона и Сельта.

Ванат забил на 35-й минуте и вывел красно-белых вперед – 1:0. Для Владислава это уже девятый гол в этом сезоне чемпионата Испании.

Официальны X(Twitter)-паблик Ла Лиги опубликовал пост с видео, как Ванат празднует забитый мяч.

Встреча Жироны и Сельты стартовала в 22:00 по Киеву на стадионе Монтливи.

