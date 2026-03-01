Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Ванат отпраздновал гол в матче Жироны и Сельты
Испания
01 марта 2026, 23:14 | Обновлено 01 марта 2026, 23:15
1 марта Владислав отличился забитым мячом в поединке 26-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

1 марта украинский форвард Владислав Ванат отличился забитым голом в матче 26-го тура Ла Лиги 2025/26 между командами Жирона и Сельта.

Ванат забил на 35-й минуте и вывел красно-белых вперед – 1:0. Для Владислава это уже девятый гол в этом сезоне чемпионата Испании.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Официальны X(Twitter)-паблик Ла Лиги опубликовал пост с видео, как Ванат празднует забитый мяч.

Встреча Жироны и Сельты стартовала в 22:00 по Киеву на стадионе Монтливи.

Гол Ваната не помог. Жирона проиграла матч Сельте, хотя забила первой
Ванат стал третьим украинцем с 10+ голами за Жирону
ВИДЕО. Как Ванат забил гол в ворота Сельты и вывел Жирону вперед
видео празднование Владислав Ванат Жирона Сельта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
