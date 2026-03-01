ОФИЦИАЛЬНО. Новые правила футбола от IFAB: аут, удар от ворот, замены, VAR

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) ввел новые правила футбола для улучшения темпа игры и поведения игроков.

Главные нововведения: важные изменения для уменьшения нарушений темпа, пересмотр вторых желтых карточек по протоколу видеопомощи арбитра (VAR). Кроме того, более жесткие меры по борьбе с дискриминационным поведением будут разработаны к чемпионату мира 2026.

На 140-м общем собрании Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил пакет мер, направленных на повышение темпа игры и сокращение потерь времени в футболе. Заседание проходило в Хенсоле (Уэльс) под председательством Майка Джонса, президента Футбольной ассоциации Уэльса (FAW), в год празднования 150-летия FAW.

Эти изменения, которые будут внедрены на чемпионате мира 2026 и всех других соревнованиях, напрямую отвечают на просьбы заинтересованных сторон футбольного сообщества, включая глобально представительные консультативные панели IFAB, о практических инструментах для защиты эффективного игрового времени.

Вбрасывания аутов и удары от ворот

Развивая прошлогоднее широко приветствованное изменение правил, запрещающее вратарям держать мяч слишком долго, IFAB подтвердила расширение принципа отсчета времени на вбрасывания и удары от ворот.

Если арбитр считает, что выполнение вбрасывания или удара от ворот затягивается или намеренно замедляется, будет запущен 5-секундный визуальный отсчет. Если мяч не окажется в игре после отсчета, вбрасывание предоставляется команде соперника, а задержка удара от ворот приведет к угловому удару для соперника.

Замены с ограничением времени

Для еще большего упрощения темпа игры, замененные игроки должны покинуть поле в течение 10 секунд после показа табло замены или, если табло не используется, по сигналу арбитра. Если игрок не выйдет вовремя, он должен покинуть поле; однако замена не будет разрешена до первой остановки после одной минуты игрового времени.

Если игрок получает оценку травмы на поле, или травма приводит к остановке игры, игрок должен покинуть поле и оставаться вне игры в течение одной минуты игрового времени после возобновления игры.

Протокол видеопомощи арбитра (VAR)

Что касается протокола VAR, IFAB утвердил три изменения. Если есть четкие доказательства, VAR теперь разрешено проверять и пересматривать:

красные карточки, возникшие из-за явно неправильно показанной второй желтой;

ошибочную идентификацию, когда арбитр наказал неправильного игрока, назначив ему желтую или красную карточку;

в соревнованиях VAR может пересматривать явно неправильно назначенный угловой, если пересмотр можно выполнить мгновенно и без задержки возобновления игры.

IFAB также согласовал проведение тестов для дальнейшей оценки тактических задержек травм вратарей и предложений способов сдерживания такого поведения.

Законы игры 2026/27

Следующее издание Правил футбола, вступающее в силу с 1 июля 2026 года (для соревнований, начинающихся раньше, изменения могут применяться досрочно), будет включать следующие поправки:

Статья 3 (Игроки): количество разрешенных замен в международных товарищеских матчах среди взрослых увеличивается до 8; обе команды могут договориться о увеличении до максимума 11 замен.

Статья 4 (Экипировка игрока): предметы, не являющиеся опасными, разрешаются, если они безопасно и надежно закрыты.

Статья 5 (Арбитр): камеры на теле или голове арбитра могут использоваться как опция соревнования, при этом организатор предоставляет камеры и контролирует использование видеозаписи.

Статья 8 (Начало и возобновление игры): уточнение, что мяч предоставляется команде, которая имела или сохранила бы владение, если бы игра не была остановлена.

Статья 10 (Определение исхода матча) и Статья 14 (Пенальти): включение разъяснений из циркуляра 31 (июнь 2025) относительно случайного «двойного касания» пенальтиста.

Статья 12 (Фолы и нарушения): если арбитр применяет преимущество при нарушении (лишение очевидной возможности для гола и гол забит), нарушитель не будет предупрежден, так как нарушение не помешало голу.

IFAB также согласовал консультации для разработки мер в ситуациях, когда игроки самостоятельно покидают поле в знак протеста против решения арбитра или по инициативе тренеров, а также когда игроки закрывают рот при конфронтации с соперниками во время матча.

IFAB утвердил продолжение тестов на офсайд, получил обновления по разработке полуавтоматической технологии офсайда (SAOT) и продолжающегося испытания системы Football Video Support (FVS) под руководством FIFA.

С этими решениями 140-й конгресс IFAB, в котором приняли участие представители FIFA, футбольных ассоциаций Англии, Шотландии, Уэльса, Ирландии и администрации IFAB, сделал шаг вперед для обеспечения быстрого, честного и динамичного футбола.

По материалам: FIFA, IFAB. Перевод и адаптация: Sport.ua