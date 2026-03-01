Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Степанов впервые забил за Утрехт, реализовав пенальти
Нидерланды
01 марта 2026, 18:30 | Обновлено 01 марта 2026, 18:42
569
1

ВИДЕО. Степанов впервые забил за Утрехт, реализовав пенальти

Артем не промахнулся с отметки

01 марта 2026, 18:30 | Обновлено 01 марта 2026, 18:42
569
1 Comments
ВИДЕО. Степанов впервые забил за Утрехт, реализовав пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

1 марта молодой украинский форвард – Артем Степанов – отличился первым голом за «Утрехт».

Нападающий вышел в стартовом составе команды против АЗ Алкмаар в 25-м туре чемпионата Нидерландов, за что и отблагодарил тренера

Украинец реализовал пенальти на 33 минуте и увеличил преимущество хозяев – 2:0.

Теперь на счету Степанова гол и ассист в шести матчах за «Утрехт», однако у Артема будет время улучшить статистику.

ВИДЕО. Степанов впервые забил за Утрехт, реализовав пенальти

По теме:
ВИДЕО. Это уже было. Колос тоже не забил пенальти, Карпаты спаслись
Артем СТЕПАНОВ: «Конечно, он мой кумир»
Степанов выйдет в старте Утрехта на матч чемпионата Нидерландов
Артем Степанов АЗ Алкмаар пенальти Утрехт чемпионат Нидерландов по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Футбол | 01 марта 2026, 09:41 49
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский

Колоше напомнили, что у него нет соответствующего образования

Бетис – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 01 марта 2026, 18:07 0
Бетис – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Бетис – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 1 марта в 19:30 по Киеву

Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Другие виды | 28.02.2026, 21:39
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Футбол | 01.03.2026, 08:23
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Калинина не сумела завоевать трофей WTA 125 в Анталье, проиграв в финале
Теннис | 01.03.2026, 13:52
Калинина не сумела завоевать трофей WTA 125 в Анталье, проиграв в финале
Калинина не сумела завоевать трофей WTA 125 в Анталье, проиграв в финале
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перший Серед Рівних в бані
ты с игры забей, с пенальти любой лох забьет
Ответить
0
Популярные новости
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
28.02.2026, 12:19
Футбол
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
28.02.2026, 09:18 8
Футбол
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
27.02.2026, 19:27 6
Футбол
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
01.03.2026, 07:03 5
Бокс
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
01.03.2026, 09:03
Бокс
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
01.03.2026, 00:16
Футбол
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
28.02.2026, 04:00 22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем