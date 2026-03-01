Нидерланды01 марта 2026, 18:30 | Обновлено 01 марта 2026, 18:42
ВИДЕО. Степанов впервые забил за Утрехт, реализовав пенальти
Артем не промахнулся с отметки
1 марта молодой украинский форвард – Артем Степанов – отличился первым голом за «Утрехт».
Нападающий вышел в стартовом составе команды против АЗ Алкмаар в 25-м туре чемпионата Нидерландов, за что и отблагодарил тренера
Украинец реализовал пенальти на 33 минуте и увеличил преимущество хозяев – 2:0.
Теперь на счету Степанова гол и ассист в шести матчах за «Утрехт», однако у Артема будет время улучшить статистику.
ты с игры забей, с пенальти любой лох забьет
