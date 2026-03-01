Гол Ваната не помог. Жирона проиграла матч Сельте, хотя забила первой
Каталонская команда потерпела поражение со счетом 1:2 в поединке 26-го тура Ла Лиги
Каталонская Жирона потерпела поражение в матче 26-го тура Ла Лиги 2025/26 против Сельты.
Встреча, которая прошла на домашнем стадион красно-белых Монтливи, завершилась со счетом 2:1 в пользу кельтов.
Хозяева забили первыми – на 35-й минуте отличился украинский форвард Владислав Ванат, для которого этот гол стал девятым в текущем сезоне чемпионата Испании.
Гостия сумели оформить камбек во второй тайме – отличились Ферран Хутгла и Витор Рейс (автогол).
