  4. Гол Ваната не помог. Жирона проиграла матч Сельте, хотя забила первой
Чемпионат Испании
Жирона
01.03.2026 22:00 – FT 1 : 2
Сельта
Испания
5

Каталонская команда потерпела поражение со счетом 1:2 в поединке 26-го тура Ла Лиги

5 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская Жирона потерпела поражение в матче 26-го тура Ла Лиги 2025/26 против Сельты.

Встреча, которая прошла на домашнем стадион красно-белых Монтливи, завершилась со счетом 2:1 в пользу кельтов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева забили первыми – на 35-й минуте отличился украинский форвард Владислав Ванат, для которого этот гол стал девятым в текущем сезоне чемпионата Испании.

Гостия сумели оформить камбек во второй тайме – отличились Ферран Хутгла и Витор Рейс (автогол).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Viktor Shuper
дуже жаль, як на мене нічим не гірше Жирона грала, а то й краще. результат точно не по грі
sahka1981
Черговий гол Ваната, але програли з автоголом. А так в цілом доволі цікава нічийна гра, не зовсім по грі рахунок.
easterly
Як завжди Мігел довго соплі жував. Блінд всю гру провалив, привіз оба голи. Гаццаніга класний пацан, але як воротар слабенький. Ну і отой чувак в жовтому с пи№здятиною під носом, нагло симпатизував гостям
AN448
Сельта👏👏
