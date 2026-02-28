Испания28 февраля 2026, 18:18 | Обновлено 28 февраля 2026, 18:19
Жирона – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 марта матч 26-го тура Ла Лиги
В воскресенье, 1 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Сельта».
Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтиливи».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Жирона – СельтаСмотреть трансляцию
