Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Жирона
01.03.2026 22:00 - : -
Сельта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
28 февраля 2026, 18:18 | Обновлено 28 февраля 2026, 18:19
89
0

Жирона – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 марта матч 26-го тура Ла Лиги

28 февраля 2026, 18:18 | Обновлено 28 февраля 2026, 18:19
89
0
Жирона – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 1 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Сельта».

Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтиливи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона – Сельта
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Барселона – Вильярреал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Реал Мадрид – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Талантливый украинец оформил асист в матче за Барселону U-16
Сельта Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков смотреть онлайн
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ
Футбол | 28 февраля 2026, 15:45 73
На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ
На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ

Команда Ротаня на поле соперников взяла красивый реванш за поражение в первом круге

ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
Бокс | 27 февраля 2026, 21:22 29
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя

Украинец сразится с Верховеном

Внесены изменения в правила футбола. У VAR теперь больше работы
Футбол | 28.02.2026, 16:35
Внесены изменения в правила футбола. У VAR теперь больше работы
Внесены изменения в правила футбола. У VAR теперь больше работы
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Бокс | 28.02.2026, 11:43
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Бокс | 28.02.2026, 04:00
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
27.02.2026, 15:37 8
Футбол
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
27.02.2026, 07:29 41
Олимпийские игры
У Турки Аль-Шейха возникли большие проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли большие проблемы
27.02.2026, 05:00 1
Бокс
На старте чемпионата Украины по легкой атлетике побит мировой рекорд
На старте чемпионата Украины по легкой атлетике побит мировой рекорд
27.02.2026, 14:30 2
Другие виды
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
27.02.2026, 09:11 12
Футбол
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 15:17 48
Футбол
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
28.02.2026, 09:18 5
Футбол
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
26.02.2026, 21:59 2
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем