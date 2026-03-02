Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жирона – Сельта – 1:2. Как забил Владислав Ванат. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Жирона
01.03.2026 22:00 – FT 1 : 2
Сельта
Испания
02 марта 2026, 02:43 |
33
0

Смотрите видеообзор матча 26-го тура Ла Лиги 2025/26

ФК Жирона. Владислав Ванат

1 марта Жирона проиграла домашний матч 26-го тура Ла Лиге 2025/26 Сельте со счетом 1:2.

Единственный гол в составе красно-белых забил украинский форвард Владислав Ванат.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе каталонцев все 90 минут провел другой представитель Украины – Виктор Цыганков.

Ла Лига 2025/26. 26-й тур, 1 марта

Жирона – Сельта – 1:2

Голы: Ванат, 35 – Хутгла, 58, Рейс, 70 (автогол)

Видеообзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! Автогол забил Витор Рейс (Жирона).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Ютгла (Сельта), асcист Оскар Мингеса.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Жирона), асcист Аксель Вицель.
По теме:
Стала известна позиция Месси относительно выборов президента Барселоны
Тренер Реала сообщил, успеет ли Мбаппе восстановиться к матчу с Ман Сити
Гол Ваната не помог. Жирона проиграла матч Сельте, хотя забила первой
Даниил Агарков
