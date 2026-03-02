Испания02 марта 2026, 02:43 |
Жирона – Сельта – 1:2. Как забил Владислав Ванат. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 26-го тура Ла Лиги 2025/26
02 марта 2026, 02:43 |
1 марта Жирона проиграла домашний матч 26-го тура Ла Лиге 2025/26 Сельте со счетом 1:2.
Единственный гол в составе красно-белых забил украинский форвард Владислав Ванат.
В составе каталонцев все 90 минут провел другой представитель Украины – Виктор Цыганков.
Ла Лига 2025/26. 26-й тур, 1 марта
Жирона – Сельта – 1:2
Голы: Ванат, 35 – Хутгла, 58, Рейс, 70 (автогол)
Видеообзор матча
События матча
70’
ГОЛ ! Автогол забил Витор Рейс (Жирона).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Ютгла (Сельта), асcист Оскар Мингеса.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Жирона), асcист Аксель Вицель.
