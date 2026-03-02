1 марта Жирона проиграла домашний матч 26-го тура Ла Лиге 2025/26 Сельте со счетом 1:2.

Единственный гол в составе красно-белых забил украинский форвард Владислав Ванат.

В составе каталонцев все 90 минут провел другой представитель Украины – Виктор Цыганков.

Ла Лига 2025/26. 26-й тур, 1 марта

Жирона – Сельта – 1:2

Голы: Ванат, 35 – Хутгла, 58, Рейс, 70 (автогол)

Видеообзор матча