1 марта на «Монтиливи» пройдет матч 26-го тура Примеры Испании, в котором «Жирона» встретится с «Сельтой». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Жирона»

Команда выступает в последние годы крайне неравномерно. Вскоре после возвращения в Примеру, в позапрошлом сезоне, было сенсационное третье место. Но, прыгнув выше головы, потом резко упали – настолько, что, при провале и в других турнирах, от вылета из Примеры отделило какое-то одно очко. Именно настолько, 41 против 40, опередили «Леганес». И, казалось, просто отложили падение в Сегунду на год, настолько слабо начинали новую темпораду.

Козырем Мичела стали во многом украинцы. У уже довольно давно играющего в Испании Цыганкова пять голов и две передачи, купленный в летний «дэдлайн» Ванат отметился восемью мячами – всего у клуба 26 забитых. Отметились оба и с «Сельтой», казалось, переломив ход поединка. Но снова каталонцы теряют очки из-за пропущенного в концовке. Впрочем, перед этим получилось обыграть такого соседа, как «Барселону», пусть и вокруг мяча Бельтрана сейчас настоящий скандал.

«Сельта»

Клуб в прошлом сезоне приятно удивил подъемом на седьмое место – новое достижение Хиральдеса, что, придя по ходу 2023/2024, начинал со спасения подопечных от вылета в Сегунду. А потом вывел их в Лигу Европы, где испанцы вполне достойно смотрятся – спокойно прошли в плей-офф, где выиграли дважды у ПАОК.

При этом на внутренней арене начинали тяжело, в основном играя вничью и даже проигрывая – все начали вспоминать, как в Виго аукнулось прошлое выступление в еврокубках. Но уже к зиме получилось подняться фактически на позиции 2024/2025. С учетом 2-0 с «Мальоркой» в прошлом туре, даже вышло обойти сдувшийся «Эспаньол» и занять шестое место в текущей таблице Примеры.

Статистика личных встреч

Все три последних очных поединка между клубами приносили только ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы считают «Жирону» фаворитом, но довольно формальным. Соперники в хорошей форме – стоит подумать о варианте с «обе забьют» (коэффициент по линии БК betking – 1,74).