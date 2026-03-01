Удар в челюсть. ЛНЗ придется быстро реагировать на поражение от Полесья

Черкасский ЛНЗ не проигрывал в украинской Премьер-лиге с 9 ноября минувшего года. И не только не проигрывал, но еще и не терял очки, исключительно побеждая. Более того, в шести матчах, сыгранных с той поры и до нынешнего уик-энда команда Виталия Пономарева еще и не пропускала в свои ворота: «Динамо» (1:0), «Полтава» (2:0), «Кудровка» (1:0), «Оболонь» (3:0), «Заря» (2:0) и «Эпицентр» (2:0).

Именно ЛНЗ, помимо лидерства в турнирной таблице, стал в УПЛ командой с наилучшей обороной. Как показала практика, забить черкасчанам – задача с тремя звездочками, при решении которой априори можно надеяться на благоприятный результат в противостоянии с подопечными Пономарева, хотя и без гарантий окончательного успеха.

За зимнюю паузу ЛНЗ и ее главный тренер успели заслуженно выслушать в свой адрес огромное количество комплиментов. Не хвалил «фиолетовых» разве что ленивый. И в целом, нужно признавать очевидное, ведь было за что: футболисты ЛНЗ, несмотря на весьма простой на первый взгляд стиль ведения игры, продемонстрировали выдающуюся нацеленность на результат при потрясающей дисциплине и готовности выполнять тактические задумки своего тренерского штаба.

Вот только, давайте также говорить объективно, у подавляющего большинства отечественных экспертов и обозревателей, когда их в зимнюю паузу просили назвать команду, которая в итоге завоюет чемпионство в сезоне-2025/26 в УПЛ, не возникало сомнений, что таковой окажется «Шахтер». Даже несмотря на то, что в первом круге подопечные Арды Турана были в буквальном смысле деклассированы командой Виталия Пономарева (1:4).

Игрокам ЛНЗ ничего не оставалось, кроме как доказывать ошибочность таких рассуждений и прогнозов специалистов. И для этого им требовалось продолжать выигрывать в рамках национального чемпионата, причем не только у коллективов из нижней половины таблицы, но и у ближайших конкурентов. И первая «проба пера» для черкасчан по весне (хотя формально еще зимой) пришлась уже на 18-й тур, когда ЛНЗ в домашнем матче предстояло сыграть с крайне амбициозным «Полесьем». В первом круге житомиряне не стали большой проблемой для «фиолетовых» – 2:0, но то было на старте сезона, когда «волки» еще были заняты еврокубковыми баталиями, и во многом по этой причине допустили аж три фиаско кряду в рамках УПЛ, в том числе и против команды Виталия Пономарева.

В последний день февраля зрителей ожидал уже совсем другой матч. Возможность полноценно подготовиться к нему на этот раз имели не только футболисты ЛНЗ, но и их оппоненты из «Полесья». А потому эта игра и должна была ответить на вопрос: на сколько серьезны амбиции «фиолетовых», и способны ли они реально тягаться в борьбе за чемпионство с ключевыми оппонентами. На выходе мы получили весьма однозначный результат – уверенную победу «Полесья» со счетом 3:1, которая лишь добавила интриги к тому, что происходит на верхушке турнирной таблицы УПЛ.

Итог матча в Черкассах оказался более чем закономерным. Однако, справедливости ради, на него во многом повлиял быстрый гол, которым отличился хавбек «Полесья» Александр Андриевский уже на 4-й минуте. Как мы уже успели выяснить выше, забить ЛНЗ в текущем сезоне – это очень непростая задача, по причине чего «фиолетовые» грамотно выстраивают свою тактику, стараясь ловить соперников на быстрых контратаках. Очевидно, что где-то в похожем ключе подопечные Пономарева планировали действовать и в этой дуэли с «Полесьем», рассчитывая на длинные передачи Олега Горина – одного из лучших в нынешнем УПЛ по качеству лонгболов, – но расконцентрация в центральной оси обороны на первых минутах привела к первому пропущенному мячу за семь последних поединков в рамках чемпионата.

Впрочем, первый пропущенный мяч, пускай и стал неприятностью для ЛНЗ, но вовсе не должен был настолько убивать нацеленность на результат команды в первом тайме, что до свистка на перерыв «фиолетовые» пропустили еще один раз, причем вновь в ситуации, когда гол пришел с фланга, а был забит из центральной зоны, где на этот раз абсолютно один оказался Эмерллаху.

По каким-то причинам до перерыва команда Пономарева и близко не напоминала саму себя, став подавать признаки жизни лишь во втором тайме, да и то во многом лишь из-за того, что «Полесье» просто отошло назад и старалось действовать с оглядкой на результат. Фактически игра превратилась в чемпионское испытание для ЛНЗ, ведь для того, чтобы добывать «золото» нужно вырывать победы и в таких поединках – тогда в концовке сезона никто и никогда не посмеет сомневаться в заслуженности титула.

Но от удара в челюсть в виде двух пропущенных мячей в первом тайме ЛНЗ отойти так и не сумел. В комбинационном футболе «фиолетовые» не выглядели лучше соперника, а действовать в излюбленной манере с быстрыми переходами из обороны в атаку им банально не позволял счет на табло, ведь идти вперед, что-то изобретать и атаковать нужно было не житомирским «волкам», а вчерашнему лидеру чемпионата.

По итогу уже после этого тура в УПЛ появился единоличный лидер – «Шахтер», у которого в активе 41 очко, что на три больше, нежели у ЛНЗ. А «фиолетовым» теперь стоит всерьез задумываться не только про борьбу за «золото», но и про то, как сохранить место в топ-2, ведь их отрыв от «Полесья» ныне составляет только два пункта.

Впрочем, куда важнее турнирных раскладов нынче иное: до конца сезона, нет сомнений, очки будут терять и «Шахтер», и ЛНЗ, и «Полесье», и «Динамо». Сейчас куда более актуальный вопрос заключается в том, как быстро и насколько эффективно сумеют отреагировать «фиолетовые» на это домашнее фиаско против «волков». Все-таки в текущем сезоне это лишь четвертое поражение для команды Пономарева, и всего второе (после 1:4 от «Александрии»), которое оставило о ней крайне неоднозначные впечатления.

И здесь волей-неволей вспоминаются зимние хвалебные оды в сторону ЛНЗ, с которыми теперь, после столь болезненного поражения от «Полесья», футболистам «фиолетовых» придется справляться, прежде всего, морально и эмоционально. Не факт, что сумеет помочь в сложившейся ситуации своим подопечным и Виталий Пономарев. Все-таки у 51-летнего специалиста в карьере ранее не было аналогичных ситуаций, и сама по себе борьба за чемпионство в УПЛ выглядит для тренера колоссальным вызовом и диковинкой, с которой лишь предстоит разобраться, чтобы стать сильнее.

Однако именно в последнем – способности и возможности стать сильнее – и проявляется настоящий класс конкретного специалиста и команды в целом. Парадокс, но нынешнее поражение от «Полесья» может стать для ЛНЗ куда более полезным явлением, чем гипотетическая победа в этом матче. Дело в том, что если бы «фиолетовые» в субботу во второй раз по ходу чемпионата одолели «волков», то это точно могло бы вскружить им головы, а в СМИ в их адрес продолжились бы восторженные отзывы, которые в какой-то момент точно могли бы пагубно повлиять на неопытных в аспекте чемпионских баталий футболистов черкасской команды.

А так ЛНЗ попал под холодный душ именно тогда, когда впереди еще есть время, чтобы при необходимости что-либо поменять в лучшую сторону. Подобного рода перемены уже произошли с «фиолетовыми» после упоминавшегося фиаско от «Александрии» (1:4), которое сделало ЛНЗ лишь более сильным как в плане морали, так и в аспекте тактической подготовки. Пономарев и его ассистенты превратили то сиюминутное поражение в стратегический выигрыш, что помогло в дальнейшем «фиолетовым» расправиться и с «Шахтером», и с «Колосом», и с «Металлистом 1925», и с «Динамо».

И нынешняя ситуация, на самом деле, лишь добавляет интереса к дальнейшим выступлениям ЛНЗ и заставляет детальнее присмотреться к решениям и выводам, к которым придет тренерский штаб во главе с Пономаревым. Если у этого проекта с этим главным тренером действительно есть большое будущее, то оно продолжит писаться уже начиная со следующего тура, а если же успех ЛНЗ был лишь вспышкой на фоне осенних проблем у конкурентов…

Впрочем, давайте без негатива. Пока ничего критического для ЛНЗ в аспекте борьбы за наивысшие награды и чемпионство не произошло. Нокдаун против «Полесья» вполне может оказаться лишь незначительным явлением, которое раскроет перед нами новые возможности «фиолетовых». Этого и будем ждать от команды Пономарева в следующих турах, если она реально готова и способна бороться за «золото». В конце концов, ничего иного ЛНЗ и не остается, ведь падения случаются у всех, куда важнее – побыстрее подняться и продолжать двигаться к своим целям…