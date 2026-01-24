Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 января 2026, 01:23 | Обновлено 24 января 2026, 01:58
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подтвердил: в клуб прибыл первый португальский легионер

22-летний вингер Андре Гонсалвеш взят в аренду у житомирского Полесья

ФК Верес. Андре Гонсалвеш

22-летний Андре Гонсалвеш, контракт которого принадлежит житомирскому «Полесью», продолжит карьеру в «Вересе». Срок действия арендного соглашения между клубами – один год. Ровенская команда также получила приоритетное право выкупа футболиста.

Андре Перейра Гонсалвеш родился 16 мая 2003 года в Лиссабоне (Португалия). Рост – 170 см. Вес – 68 кг. Игровое амплуа: вингер. Воспитанник академии лиссабонского «Спортинга». Также выступал за «Эшторил» (Прая) и «Полесье» (Житомир).

В текущем сезоне сыграл за житомирян в трех поединках УПЛ. Также на счету футболиста – 16 матчей и 1 гол за юношеские сборные Португалии U-15, U-16 и U-17.

Андре Гонсалвеш стал первым португальским легионером в истории ровенского «Вереса».

трансферы аренда игрока Верес Ровно Полесье Житомир трансферы УПЛ Андре Гонсалвеш
Николай Степанов Источник: ФК Верес
