ОФИЦИАЛЬНО. Верес подтвердил: в клуб прибыл первый португальский легионер
22-летний вингер Андре Гонсалвеш взят в аренду у житомирского Полесья
22-летний Андре Гонсалвеш, контракт которого принадлежит житомирскому «Полесью», продолжит карьеру в «Вересе». Срок действия арендного соглашения между клубами – один год. Ровенская команда также получила приоритетное право выкупа футболиста.
Андре Перейра Гонсалвеш родился 16 мая 2003 года в Лиссабоне (Португалия). Рост – 170 см. Вес – 68 кг. Игровое амплуа: вингер. Воспитанник академии лиссабонского «Спортинга». Также выступал за «Эшторил» (Прая) и «Полесье» (Житомир).
В текущем сезоне сыграл за житомирян в трех поединках УПЛ. Также на счету футболиста – 16 матчей и 1 гол за юношеские сборные Португалии U-15, U-16 и U-17.
Андре Гонсалвеш стал первым португальским легионером в истории ровенского «Вереса».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михайличенко вляпался в скандал
Хацкевич в свое время почти вернул Белькевича в киевский клуб