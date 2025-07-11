Шахтер уничтожил Ильвес, поражение Динамо, кто сыграет в финале Уимблдона?

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 10 июля.

1. Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом

Команда Арды Турана стартовала в квалификации Лиги Европы со сверхуверенной победы

1B. Лига Европы. Итоги первых матчей Q1. Разгром от Шахтера, фиаско Партизана

Донецкая команда отгрузила шесть мячей финскому Ильвесу

1C. Лига конференций. Итоги матчей Q1. Ассист Вакулко, сенсация от Андорры

10 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги конференций

2A. Не хватило сил на второй тайм. Динамо проиграло Мидтьюлланду

Киевляне пропустили на старте второй половины игры 2 гола, которые установили окончательный счет

2B. Сборная Украины узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА

Подопечные Сергея Реброва потеряли одну позицию после матчей в июне

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец принял решение относительно будущего Ракицкого

Ярослав продолжит выступать в одесском клубе

3B. Серьезное усиление. Срна подтердил первый трансфер Шахтера

Марлон вернулся в донецкий клуб

3C. Цыганковым интересуются клубы АПЛ. Жирона готова продать украинца

На Виктора есть претенденты

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла объявила об уходе многолетнего лидера

34-летний полузащитник покинул расположение клуба из Полтавы

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла попрощалась с наставником и сообщила причину ухода

Сербский специалист Желько Любенович покинул полтавский клуб из-за семейных обстоятельств

5A. Кто выиграет трофей? Определена финальная пара Уимблдона-2025 у женщин

10 июля Аманда Анисимова наказала Арину Соболенко, а Ига Свентек выбила Белинду Бенчич

5B. Пекарня Иги. Свентек снесла Бенчич и поборется за трофей Уимблдона-2025

Ига отдала всего два гейма Белинде в полуфинале травяного мейджора в Лондоне

5C. Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона

Аманда в трех сетах одолела «нейтралку» и впервые сыграет в решающем поединке мейджора

6. Евробаскет U-20. Сборная Украины объявила состав на турнир

Команда играет в элитном дивизионе

7. Украина с неприличным счетом проиграла Польше и выбыла с Евроволея

Наши девушки заняли в группе шестое место

8A. Серрано в третий раз охотится на Тейлор. Дважды у нее ничего не получалось

Одержит ли пуэрториканка столь желанную победу?

8B. ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен бой за звание абсолютного чемпиона мира

На ринге встретятся японец Наоя Иноуэ и Муроджон Ахмадалиев из Узбекистана

9. КМ по шахматам. Раунд 2: украинское дерби, победа Осьмак, неудача Ушениной

В Батуми стартовал второй раунд Кубка мира по шахматам среди женщин

10. Алонсо должен радоваться. 15 мыслей после матча Реала и ПСЖ

Какой чудесный день, чтобы проиграть 0:4