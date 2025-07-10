ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец принял решение относительно будущего Ракицкого

Известный центральный защитник Ярослав Ракицкий официально подписал новое соглашение с одесским клубом «Черноморец», который со следующего сезона будет играть в Первой лиге.

Клуба пресс-служба не сообщила детали договора Ярослава.

«Продолжаем вместе бороться за Одессу и наш клуб», – написал «Черноморец».

Ракицкий присоединился к клубу по завершению марта 2025 года. За коллектив защитник отыграл девять матчей и оформил один ассист, однако усилия Ярослава не спасли «Черноморец» от вылета из УПЛ.