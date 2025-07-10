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Украина. Первая лига
10 июля 2025, 17:11 | Обновлено 10 июля 2025, 17:14
1577
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец принял решение относительно будущего Ракицкого

Ярослав продолжит выступать в одесском клубе

10 июля 2025, 17:11 | Обновлено 10 июля 2025, 17:14
1577
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец принял решение относительно будущего Ракицкого
ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

Известный центральный защитник Ярослав Ракицкий официально подписал новое соглашение с одесским клубом «Черноморец», который со следующего сезона будет играть в Первой лиге.

Клуба пресс-служба не сообщила детали договора Ярослава.

«Продолжаем вместе бороться за Одессу и наш клуб», – написал «Черноморец».

Ракицкий присоединился к клубу по завершению марта 2025 года. За коллектив защитник отыграл девять матчей и оформил один ассист, однако усилия Ярослава не спасли «Черноморец» от вылета из УПЛ.

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Ярослав Ракицкий чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига продление контракта Первая лига Украины
Андрей Витренко Источник: ФК Черноморец
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