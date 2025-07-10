Украина. Первая лига10 июля 2025, 17:11 | Обновлено 10 июля 2025, 17:14
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец принял решение относительно будущего Ракицкого
Ярослав продолжит выступать в одесском клубе
10 июля 2025, 17:11 | Обновлено 10 июля 2025, 17:14
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Известный центральный защитник Ярослав Ракицкий официально подписал новое соглашение с одесским клубом «Черноморец», который со следующего сезона будет играть в Первой лиге.
Клуба пресс-служба не сообщила детали договора Ярослава.
«Продолжаем вместе бороться за Одессу и наш клуб», – написал «Черноморец».
Ракицкий присоединился к клубу по завершению марта 2025 года. За коллектив защитник отыграл девять матчей и оформил один ассист, однако усилия Ярослава не спасли «Черноморец» от вылета из УПЛ.
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