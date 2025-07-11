Лига конференций. Итоги матчей Q1. Ассист Вакулко, сенсация от Андорры
10 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги конференций
Вечером 10 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.
Украинский хавбек Юрий Вакулко сделал ассист за Ордабасы из Казахстана в выездном матче против Торпедо Кутаиси из Грузии (3:4).
После перерыва на замену у гостей вышел украинский полузащитник Владислав Наумец.
Санта-Колома из Андорры шокировала Борац из Баня-Луки в первом матче, одержав гостевую победу в Боснии со счетом 4:1.
Команда, которая победит в этом противостоянии, станет соперником житомирского Полесья во 2-м раунде квалификации.
Ответные матчи Q1 Лиги конференций пройдут на следующей неделе.
Лига конференций 2025/26. Квалификация Q1
Первые матчи. 10 июля
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