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Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 21:47 |
1170
1

Серьезное усиление. Срна подтердил первый трансфер Шахтера

Марлон вернулся в донецкий клуб

10 июля 2025, 21:47 |
1170
1
Серьезное усиление. Срна подтердил первый трансфер Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна подтвердил возвращение в клуб бразильского защитника Марлона:

– Накануне сезона 2025/26 у «Шахтера» еще не было ни одного трансфера. Планируются ли приобретения или продажа игроков?

– Пока нам никто не нужен. Сегодня к нам присоединился Марлон — у него было большое желание вернуться, футболист опытный, за которого мы заплатили большие деньги, и он сам принял решение вернуться. Поэтому сегодня получили, я считаю, еще одно серьезное усиление в центре защиты

Последним клубом бразильца был «Лос-Анджелес».

Ранее сообщалось о том, что экс-звезда «Шахтера», добившаяся мировой известности, может перейти в «Нефтчи».

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Даниил Кирияка Источник: УПЛ-ТВ
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Влад Тараненко
А в чому підсилення? Він гірше навіть Бондара
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