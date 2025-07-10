Серьезное усиление. Срна подтердил первый трансфер Шахтера
Марлон вернулся в донецкий клуб
Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна подтвердил возвращение в клуб бразильского защитника Марлона:
– Накануне сезона 2025/26 у «Шахтера» еще не было ни одного трансфера. Планируются ли приобретения или продажа игроков?
– Пока нам никто не нужен. Сегодня к нам присоединился Марлон — у него было большое желание вернуться, футболист опытный, за которого мы заплатили большие деньги, и он сам принял решение вернуться. Поэтому сегодня получили, я считаю, еще одно серьезное усиление в центре защиты
Последним клубом бразильца был «Лос-Анджелес».
Ранее сообщалось о том, что экс-звезда «Шахтера», добившаяся мировой известности, может перейти в «Нефтчи».
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