Серьезное усиление. Срна подтердил первый трансфер Шахтера

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна подтвердил возвращение в клуб бразильского защитника Марлона:

– Накануне сезона 2025/26 у «Шахтера» еще не было ни одного трансфера. Планируются ли приобретения или продажа игроков?

– Пока нам никто не нужен. Сегодня к нам присоединился Марлон — у него было большое желание вернуться, футболист опытный, за которого мы заплатили большие деньги, и он сам принял решение вернуться. Поэтому сегодня получили, я считаю, еще одно серьезное усиление в центре защиты

Последним клубом бразильца был «Лос-Анджелес».

Ранее сообщалось о том, что экс-звезда «Шахтера», добившаяся мировой известности, может перейти в «Нефтчи».