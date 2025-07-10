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10 июля 2025, 08:22 |
1334
2

Экс-звезда Шахтера, добившаяся мировой известности, может перейти в Нефтчи

Дугласа Косту сватают в клуб из Азербайджана

10 июля 2025, 08:22 |
1334
2
Экс-звезда Шахтера, добившаяся мировой известности, может перейти в Нефтчи
Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Коста

34-летний экс-вингер «Шахтера» Дуглас Коста, добившийся впоследствии мировой известности благодаря выступлениям за «Баварию», «Ювентус» и сборную Бразилии (31 матч, 3 гола), вскоре может перебраться в чемпионат Азербайджана.

В услугах бразильца нынче крайне заинтересован «Нефтчи», причем этот клуб уже ведет активные переговоры с футболистом.

Контракт Дугласа Косты в настоящий момент принадлежит австралийскому «Сиднею» и рассчитан до лета следующего года.

Дуглас Коста играет за «Сидней» с лета 2024-го и провел за команду 25 матчей, отличившись 6 голами и 8 ассистами.

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Алексей Сливченко Источник: sportinfo.az
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Xvalenok03
Закусывать надо.
А динамовским еще и предохраняться.
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wojsergivan
кроты совсем охренели  у них уже негры рождаются?  ахметка охренел!
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