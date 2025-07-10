Экс-звезда Шахтера, добившаяся мировой известности, может перейти в Нефтчи

34-летний экс-вингер «Шахтера» Дуглас Коста, добившийся впоследствии мировой известности благодаря выступлениям за «Баварию», «Ювентус» и сборную Бразилии (31 матч, 3 гола), вскоре может перебраться в чемпионат Азербайджана.

В услугах бразильца нынче крайне заинтересован «Нефтчи», причем этот клуб уже ведет активные переговоры с футболистом.

Контракт Дугласа Косты в настоящий момент принадлежит австралийскому «Сиднею» и рассчитан до лета следующего года.

Дуглас Коста играет за «Сидней» с лета 2024-го и провел за команду 25 матчей, отличившись 6 голами и 8 ассистами.