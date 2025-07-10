Алонсо должен радоваться. 15 мыслей после матча Реала и ПСЖ

«Реал» уступил «ПСЖ». И я не то чтобы удивлен. После игры команды с «Баварией» называл парижан явными фаворитами и говорил, что те должны выиграть на классе. Честно признаюсь: ожидал разницу в 2-3 гола. Получилось немного больше, и это еще «ПСЖ» во втором тайме ощутимо экономил силы. Есть стойкое ощущение, что матч не удался, потому что одна из команд не предложила другой вообще ничего. Это подтверждают многие цифры, но я обращу внимание на такую: «Реал» выполнил почти вдвое больше кроссов на ворота «ПСЖ» (20), чем его соперник (12). Это свидетельствовало бы об активности, если бы не преимущество французов во владении – 68% и более чем вдвое больше пасов. Может, кроссы «Реала» были крутыми? Нет, у «ПСЖ» точных почти половина (5 из 12), у испанцев – 5%, то есть 1. Команда не собиралась играть в навесы и прострелы – но ей пришлось, потому что других инструментов для создания моментов у нее не было. И даже это не помогло. «Реал» был беспомощен.

Я немного устал хвалить «ПСЖ», но что поделаешь, если приходится? В этом материале – новые причины любить эту команду. И еще много-много о «Реале», ведь о парижанах мы немало знали и до этого, а вот мадридцы поводов их обсудить набросали именно вчера.

1. Главный минус отсутствия Трента на фланге обороны – отсутствие Вальверде в центре поля. Карвахаль пока не готов играть много минут, поэтому дыру в защите должен был «заткнуть» Федерико. Получилось ли? Скорее нет, но это не так важно, потому что «Реал» проиграл матч не из-за слабости правого фланга обороны. Одна из причин – отсутствие Вальверде в центре поля. Его там не хватало. На родной позиции Вальверде помог бы сделать несколько лишних отборов, разогнал бы пару-тройку опасных атак, прицельно пробил бы издали. Прошел бы дальше «Реал» при условии игры Федерико в центре поля? Конечно же, нет. Но уступил бы не 0:4 – а 0:3 или 1:4, например. Однако не то чтобы у Алонсо было много вариантов. Трент выбыл несвоевременно, и это сделало «Реал» слабее.

2, Асенсио нужно уходить из «Реала». Но в аренду. В отдельных матчах я видел в действиях этого футболиста смелость, спортивную злость, даже качество. Но да, в других поединках он привозил. Сейчас также привез, причем на ровном месте, поэтому очевидно: он не должен играть в основе команды. Но здесь дело в том, что Асенсио не научится избегать ошибок без игровой практики. Вот просидит он на скамейке запасных полгода, потом выйдет в марте на важный поединок ЛЧ – и снова привезет, потому что он за много месяцев не имел возможности стать лучше, вырасти. Поэтому ему просто нет смысла сидеть в «Реале». Я надеюсь, Алонсо подойдет к нему на днях и донесет ему эту мысль. Такой Асенсио не нужен «Реалу», но другого не будет, если он не будет играть.

3. Дембеле показал, почему он выиграет ЗМ осенью. Повезло ли футболисту оформить гол+пас в поединке? Да, безумный фарт. Но Мбаппе бы так никогда не повезло, потому что он просто не был бы в нужный момент в нужном месте. Дембеле дважды оказался у последнего защитника, потому что вовлечен в прессинг. Мбаппе бы дважды в таких же ситуациях у последнего защитника не оказался, потому что в прессинг-игру команды не вовлечен. Дембеле создал предпосылку для того, чтобы ему повезло, своими действиями без мяча. Усман заслуживает получить ЗМ не за свои голы, ассисты или трофеи, а за то, насколько он полезен для лучшей команды мира. С мячом в ногах и без него, в любой момент игры.

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4. В первом тайме Алонсо чувствовал себя так же, как Анчелотти. Ты можешь делать что угодно на тренировках, готовить безумные разборы игры соперника и принимать удачные тренерские решения – но все равно все будет разрушено травмой перед матчем и двумя привозами защитников в первые 9 минут. Таков футбол. Но с «Реалом» это происходит в последнее время чаще, чем с другими топ-клубами. Анчелотти жил в таком дне сурка целый год, теперь очередь Алонсо. Я не уверен насчет игры в целом, но точно могу сказать, что в провальном дебюте Хаби никоим образом не виноват. Но с него все равно спросят. Потому что это «Реал».

5. Для «ПСЖ» нормально забивать «простые» голы, но не настолько же простые. Первый удар команды – с острого угла (Хвича мимо ближней), второй – с угла штрафной (Руис в дальний нижний с сейвом Куртуа). То есть «ПСЖ», как это часто бывает, вышел спамить ударами. В плей-офф ЛЧ он много забивал несколько авантюрными попытками, когда можно выйти на лучшую позицию – но мяч уже летит в сторону ворот, потому что такая философия игры. Поэтому средняя «цена» удара «ПСЖ» по xG во многих поединках того турнира была ниже, чем у его более слабых соперников. Так вот, парижане собирались наспамить себе здесь победу такими «простыми» попытками – но им не дали. «Реал» позволял сопернику без лишних проблем разыгрывать мяч в последней трети так, что тот раз за разом выходил на топовые ударные позиции – пришлось отличаться с них. Вот настолько плохо играли мадридцы.

6. Стиль Дембеле без мяча и его язык тела в эти моменты – это красиво и немного забавно. Включите матч любительской лиги Украины на каком-нибудь местном канале в YouTube. Если повезет, там вы увидите форварда, который, когда команда потеряла мяч, стоит в 10-15 метрах за спинами последних защитников противника. Почему? Потому что либо ленив, либо не готов физически много бегать – поэтому не возвращается. Смотрим матч «ПСЖ» с «Реалом» в полуфинале клубного ЧМ – и видим, как Дембеле играет так же в моменты, когда мяч его уже прошел. Ленивый? Не готов бегать? Все не то. У него просто есть своя личная задача на поле в таких эпизодах. Оказывается вне поля зрения последних защитников, а в нужный момент возвращается на линию офсайда – и стартует за спины уже легитимно. Тайминг этих «включений» и «выключений» Дембеле – элитный. Когда он «выключен», выглядит как футболист-любитель, который с безразличием в каждом движении проводит прощальный матч в карьере перед выходом на пенсию, когда «включен» – как лучший в мире по умению работать на линии офсайда. Эффектно, чрезвычайно эффектно.

7. На 36-й минуте «ПСЖ» потерял мяч в последней трети и не включился в контрпрессинг, но Хакими все равно остался у угла штрафной площадки соперника. Ну действительно: зачем возвращаться? Кто там играет? Какой-то Мбаппе? Тю, та то такое. Безумная уверенность в себе, в партнерах, в команде в целом. Или это потеря концентрации из-за преимущества в счете? Возможно, частично. Но я не очень верю, что Хакими еще до окончания первого тайма мысленно «похоронил» «Реал» и забил на указания тренера. Нет, просто он чувствовал, что можно не бежать сразу назад. Что шанс потери мяча соперником у его же ворот выше, чем шанс проведения этим же соперником результативной атаки через пустой фланг. И он был прав. Я немного переживал, что «ПСЖ» потеряет концентрацию после ранних 2:0, но нет: команда прекрасно чувствовала игру вплоть до самого финального свистка. Этот коллектив хочет, чтобы мы считали его идеальным.

8. Энрике лгал в комментариях перед игрой. Рассказывал о чести играть с «Реалом» – а потом лишил того мяча. «ПСЖ» отдал владение «Арсеналу» в решающей игре полуфинала ЛЧ. «ПСЖ» отдал владение «Астон Вилле» в ответном матче. «ПСЖ» отдал владение «Баварии» несколько дней назад. Потому что верил, что эти команды опасны на пространстве. А в «Реал» не поверил. Энрике сидел где-то вечером за сутки-двое перед игрой и думал, достаточно ли мадридцы опасны, чтобы подстроиться под них. И ответил себе мысленно, что нет. «Вилла» – да, а вот «Реал» – нет. Я не хочу сказать, что команда из Бирмингема лучше, ни в коем случае. Это не так. Однако именно она способна создать этому «ПСЖ» больше проблем. Энрике перед игрой рассказывал о величии «Реала» – а потом сказал футболистам сыграть против мадридцев как против маленькой команды. Вывод? Больше Энрике не слушаем. В общении с прессой он популист.

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9. «Реал» проиграл первый тайм 0:3 при комфортном для себя сценарии. Осознайте масштаб катастрофы. Мадридцы не имеют поставленной игры с мячом, то есть сценарий с позиционными атаками для них – менее перспективный. Потому что если нет стабильно работающих механизмов, то на пространстве атаковать проще. Мбаппе и Винисиус впереди – это прекрасно для контратак. «Реал» не имел владения и контроля над территорией, поэтому мог играть вертикально. Мог, но ничего все равно не получилось. Комфортный сценарий с игрой вторым номером принес команде чуть больше нуля моментов и 3 пропущенных гола. Что было бы с «Реалом», если бы пришлось защищаться от контратак? Страшно представить. То есть могло быть хуже. Намного.

10. Второй тайм – формальность. Алонсо не имел инструментов, чтобы изменить игру. Не прошло и часа, как Энрике начал снимать с игры лидеров. Потому что понимал: дело сделано. Когда нужно было вытаскивать тузы из рукавов, Хаби осознал: он в футболке, рукавов нет. Анчелотти в последний год не дал команде новых инструментов, а старые перестали работать. Алонсо новых сразу найти не смог. Пожалуй, лучшее, что он мог сделать для команды после перерыва, это максимизировать количество касаний мяча Мбаппе. Потому что коллектив точно не может создать себе момент и забить сегодня, а Килиан – возможно, да. Сделал ли это Алонсо? Нет. До перерыва Мбаппе совершил 15 касаний, после – 12. Хотя «Реал» имел больше владения именно во втором тайме. Слишком малое использование француза в финальные 45 минут. Но вот такое мое нарекание – это как критиковать продавца-консультанта магазина в день ограбления за то, что он провел плохую консультацию. Вроде бы как можно, но это точно важно и правильный выбор приоритетов?

11. Если бы футбольные клубы ходили на психотерапию, то психотерапевт «ПСЖ» гордился бы им. Команда очень «проработанная». Французы вышли на поле поиграть с «Реалом» в футбол. Начали. А «Реал» играть не захотел. Реакция «ПСЖ»? Он решил, что играть больше не нужно. Поэтому во втором тайме Барколя и Рамуш, мотивированные запасные, нанесли 5 ударов на двоих, а вообще вся остальная команда – 1. Зачем тратить силы и внутренний ресурс на того, кто не готов вкладываться в ваше «общение» так же? «ПСЖ» выглядит как продукт работы лучшего психотерапевта.

12. Это все еще команда Анчелотти. Думаю, Карло смеялся до слез, когда смотрел матч. Этот поединок доказал, что итальянец не виноват в проблемах мадридцев. Главная причина – состав. Он не плохой, но несбалансированный. В атаке люди, которые не хотят прессинговать. В центре поля мало опций для эффективной игры без мяча. В обороне вынужденно играет Асенсио, а в нападении из-за ненужности не играет Родриго. Баланса нет, и тренеру чрезвычайно трудно это исправить своими решениями. Невозможно, как показывает практика. Это не видно в матчах с подавляющим большинством соперников, ведь общий класс команды – чрезвычайно высокий. Но когда дело доходит до элитных оппонентов... «Реал» ничего не предложил «Арсеналу» (1:5 по сумме 2-х матчей) и проиграл 4 из 4-х поединков «Барселоне», половину – разгромно. Матчи с лучшими подсвечивают проблему. Мадридцы – сильная команда, но в дуэлях с лучшими – неконкурентоспособны. Во-об-ще. Пока что вот так. Алонсо изменить это за месяц не смог. И не должен был.

13. Хаби получил много информации о команде на турнире. А разве это не главное для предсезонной подготовки? Конечно, «Реал» хотел выиграть на КЧМ, но давайте будем реалистами: не должен был. Приоритет – подойти готовым к старту сезона. Алонсо сделал шаг в этом направлении. Дал новую роль в розыгрыше для Гюлера, попробовал поиграть с тройкой защитников, интегрировал Арнольда. А главное – увидел «с первого ряда», в чем проблема команды в больших поединках. Теперь он знает, с чем нужно работать. Можно просто сесть, раз 5 посмотреть матч – и спланировать действия на месяцы вперед. КЧМ не прошел для «Реала» зря, поэтому поединок против «ПСЖ» – плохой для сливочных, но сам турнир для команды и Хаби – замечательный.

14. Алонсо должен радоваться. «Реал» переживал подобные поражения в предыдущем сезоне. Позорные, но что важнее – такие, когда команда была беспомощной на поле. Но это было с Анчелотти. И, очевидно, Карло не смог помочь подопечным сделать выводы после неудач. Хаби только пришел, поэтому его обращение к Мбаппе а-ля «ты в марте делал не то вот тогда и тогда» прошло бы мимо ушей. Потому что кто вспоминает март в июле? А вот первое аналогичное поражение уже с Алонсо. Стало быть, тренер может собрать футболистов сегодня-завтра и обсудить, что пошло не так. Он может «ткнуть» носом Мбаппе в его низкую вовлеченность без мяча не в мартовской игре – а в этой, свежей и новой. И тогда Килиан, может, услышит и захочет что-то изменить. И Вини. И еще кто-то. Можно разобрать игру «по горячим следам». Алонсо мог бы достучаться до футболистов только после вот такого сокрушительного поражения. И оно произошло не в решающей игре ЛЧ или Ла Лиги – а уже сейчас, еще до старта сезона. Если и бывает удачный момент, чтобы проиграть 0:4, то это он. Благодаря этой неудаче «Реал» может стать значительно сильнее. Алонсо повезло, что его команда проиграла 0:4 именно сейчас.

15. Единственный шанс «Челси» на победу в финале – сделать матч бедным на события. Я не уверен, что это сработает, потому что «ПСЖ» обычно выигрывает поединки, в которых никто не создает много шансов, но альтернатив нет. Французы – страшные. Никто до сих пор не понял, как против них играть эффективно. О победе вообще речи не идет. А они еще и добавляют от игры к игре как минимум в уверенности. Если будут моменты в обе стороны, то «ПСЖ» реализует больше, потому что у «Челси» нет топ-бомбардиров. Любой сценарий игры – как минимум удовлетворительный для Парижа, как максимум – комфортный. Центр поля «Реала», довольно звездный, в чистую проиграл центру «ПСЖ», поэтому на главный треугольник «Челси», самое сильное, что у него вообще есть, надежд не так уж и много. «Синим» нужно чудо, какое-то стечение обстоятельств. Потому что «ПСЖ» лучше играет в футбол.

Наверное, нужно меньше играть в футбол. Кажется, единственная надежда «Челси» выиграть КЧМ по футболу – «убить» этот самый футбол. «ПСЖ» заставляет. Вот настолько сильна эта команда прямо сейчас.

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