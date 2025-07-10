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Сборная УКРАИНЫ
10 июля 2025, 12:03 |
1105
0

Сборная Украины узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА

Подопечные Сергея Реброва потеряли одну позицию после матчей в июне

10 июля 2025, 12:03 |
1105
0
Сборная Украины узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine.

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных – свое место узнала и сборная Украины.

Подопечные Сергея Реброва в июне провели два матча, в которых одолели Новую Зеландию (2:1) и проиграли Канаде со счетом 2:4. «Сине-желтые» опустились на одну позицию и тепер занимают 26-е место, в активе команды – 1 557,21 балла. Среди представителей УЕФА Украина идет на 13-е месте.

Лидером остается Аргентина, в тройке сильнейших разместились также Испания и Франция. В первой десятке произошло несколько изменений – Португалия обогнала Нидерланды в борьбе за шестую строчку, Италия пропустила Германию, Хорватию и теперь идет на 11-й позиции.

Осенью сборная Украины начнет свой путь в квалификации к чемпионату мира (2026). Соперники «сине-желтых» занимают такие места (в скобках указано, как изменилась позиция команды):

  • 3. (0) Франция
  • 74. (0) Исландия
  • 122. (-3) Азербайджан

Рейтинг национальных сборных ФИФА (по состоянию на 10 июля 2025 года)

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Николай Титюк Источник: ФИФА
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