Сборная Украины узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных – свое место узнала и сборная Украины.

Подопечные Сергея Реброва в июне провели два матча, в которых одолели Новую Зеландию (2:1) и проиграли Канаде со счетом 2:4. «Сине-желтые» опустились на одну позицию и тепер занимают 26-е место, в активе команды – 1 557,21 балла. Среди представителей УЕФА Украина идет на 13-е месте.

Лидером остается Аргентина, в тройке сильнейших разместились также Испания и Франция. В первой десятке произошло несколько изменений – Португалия обогнала Нидерланды в борьбе за шестую строчку, Италия пропустила Германию, Хорватию и теперь идет на 11-й позиции.

Осенью сборная Украины начнет свой путь в квалификации к чемпионату мира (2026). Соперники «сине-желтых» занимают такие места (в скобках указано, как изменилась позиция команды):

3. (0) Франция

74. (0) Исландия

122. (-3) Азербайджан

Рейтинг национальных сборных ФИФА (по состоянию на 10 июля 2025 года)