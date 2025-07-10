Сборная Украины узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА
Подопечные Сергея Реброва потеряли одну позицию после матчей в июне
Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных – свое место узнала и сборная Украины.
Подопечные Сергея Реброва в июне провели два матча, в которых одолели Новую Зеландию (2:1) и проиграли Канаде со счетом 2:4. «Сине-желтые» опустились на одну позицию и тепер занимают 26-е место, в активе команды – 1 557,21 балла. Среди представителей УЕФА Украина идет на 13-е месте.
Лидером остается Аргентина, в тройке сильнейших разместились также Испания и Франция. В первой десятке произошло несколько изменений – Португалия обогнала Нидерланды в борьбе за шестую строчку, Италия пропустила Германию, Хорватию и теперь идет на 11-й позиции.
Осенью сборная Украины начнет свой путь в квалификации к чемпионату мира (2026). Соперники «сине-желтых» занимают такие места (в скобках указано, как изменилась позиция команды):
- 3. (0) Франция
- 74. (0) Исландия
- 122. (-3) Азербайджан
Рейтинг национальных сборных ФИФА (по состоянию на 10 июля 2025 года)
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