Лига Европы. Итоги первых матчей Q1. Разгром от Шахтера, фиаско Партизана

Вечером 10 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

Донецкий Шахтер успешно начал евросезон, разгромив финскую команду Ильвес Тампере (6:0).

Героем матча в Любляне стал бразилец Алиссон Сантана, у которого 2 гола и 3 ассиста.

Кипрский АЕК Ларнака одержал домашнюю победу над сербским Партизаном со счетом 1:0.

Команда, которая проиграет в этом противостоянии, станет соперником Александрии во втором раунде квалификации Лиги конференций.

Ответные матчи Q1 Лиги Европы пройдут на следующей неделе.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q1

Первые матчи. 10 июля

Шахтер (Украина) – Ильвес (Финляндия) – 6:0

Голы: Алиссон, 26, 47, Кауан Элиас, 43, Кевин, 74, Педриньо, 87, Невертон, 90

Сабах (Азербайджан) – Целе (Словения) – 2:3

Голы: Шафранко, 3, 18 (пен) – Ковачевич, 7, 48, Хрка, 90+4

АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия) – 1:0

Гол: Энцо Кабрера, 67

Шериф (Молдова) – Приштина (Косово) – 4:0

Голи: Байала, 11, 19, 74, Одеде, 79

Пакш (Венгрия) – ЧФР Клуж (Румыния) – 0:0

Левски (Болгария) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – 0:0

Спартак Трнава (Словакия) – Хеккен (Швеция) – 0:1

Гол: Ньюль, 63

Легия (Польша) – Актобе (Казахстан) – 1:0

Голы: Бичахчян, 25

Все результаты Q1 Лиги Европы

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